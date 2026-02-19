  1. Privatkunden
Unfall in Rheinfelden Sekundenschlaf eines Franzosen endet mit Spitalaufenthalt

Petar Marjanović

19.2.2026

Ein 34-jähriger Franzose geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
Ein 34-jähriger Franzose geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
KAPO AG

Sekundenschlaf am frühen Morgen endet in Rheinfelden in einer heftigen Frontalkollision. Zwei Personen verletzen sich leicht, an beiden Autos entsteht Totalschaden.

Petar Marjanović

19.02.2026, 11:04

Am Donnerstag kam es kurz vor 7 Uhr auf der Zürcherstrasse in Rheinfelden AG zu einer Frontalkollision. Ein 34-jähriger Franzose geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in ein entgegenkommendes Fahrzeug.

Nach Angaben der Kantonspolizei dürfte ein Sekundenschlaf zum Unfall geführt haben. Am Steuer des korrekt fahrenden Autos sass eine 48-jährige Frau aus der Region. Beide Fahrzeuge kamen stark beschädigt zum Stillstand.

Beide Fahrzeuge kamen stark beschädigt zum Stillstand.
Beide Fahrzeuge kamen stark beschädigt zum Stillstand.
KAPO AG

Als die Polizei eintraf, betreuten Ersthelfer die beiden Beteiligten. Sie verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Die Sanität brachte sie zur Kontrolle ins Spital. An beiden Autos entstand Totalschaden.

Die Kantonspolizei verzeigte den 34-Jährigen bei der zuständigen Staatsanwaltschaft. Zudem aberkannte sie ihm den französischen Führerausweis. Die Feuerwehr Rheinfelden leitete den Verkehr während rund zwei Stunden um.

