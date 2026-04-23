Die Lenkerin blieb unverletzt. Kapo AG

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Baden AG auf der Mellingerstrasse zu einem Selbstunfall. Eine 22-jährige Lenkerin verlor mutmasslich wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über ihren Seat Leon und kollidierte zuerst mit einem Buswartehaus, dann mit einem Werbeschild.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Nacht auf Donnerstag verlor eine 22-Jährige in Baden mutmasslich wegen Sekundenschlafs die Kontrolle über ihren Seat Leon.

Das Fahrzeug prallte auf der Mellingerstrasse gegen ein Buswartehaus und anschliessend gegen ein Werbeschild – die Lenkerin blieb unverletzt.

Die Kantonspolizei Aargau entzog der Frau den Führerausweis; der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken. Mehr anzeigen

Gegen 2 Uhr nachts alarmierte ein Unfall auf der Mellingerstrasse in Baden die Kantonspolizei Aargau. Die eingetroffene Patrouille fand vor Ort einen beschädigten roten Seat Leon sowie zwei beschädigte Objekte: ein Buswartehaus und ein Werbeschild, in die das Fahrzeug nacheinander geprallt war.

Die 22-jährige Lenkerin aus der Region blieb unverletzt. Laut ersten Aussagen dürfte sie während der Fahrt kurz eingeschlafen sein und dadurch die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben. An der Karosserie des Seat Leon sowie an den betroffenen Objekten entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Franken.

Die Kantonspolizei nahm der jungen Frau den Führerausweis zuhanden des Strassenverkehrsamtes ab. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.