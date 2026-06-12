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Bewilligung ist da Postauto testet fahrerlose Autos in der Ostschweiz

SDA

12.6.2026 - 11:03

Seit Juni sind in der Ostschweiz selbstfahrende Fahrzeuge von Postauto Schweiz unterwegs. (Archivbild)
Seit Juni sind in der Ostschweiz selbstfahrende Fahrzeuge von Postauto Schweiz unterwegs. (Archivbild)
Keystone

Postauto hat die Bewilligung erhalten, selbstfahrende Fahrzeuge in der Ostschweiz einzusetzen. Noch sind Sicherheitsfahrer an Bord, ab 2027 sollen die Autos Passagiere ohne Fahrer transportieren.

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Keystone-SDA, Sven Ziegler

12.06.2026, 11:03

12.06.2026, 11:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Postauto testet seit Anfang Juni selbstfahrende Fahrzeuge in der Ostschweiz.
  • Die Autos fahren bereits freihändig, werden aber noch von Sicherheitsfahrern begleitet.
  • Ab 2027 sollen bis zu 25 Fahrzeuge Passagiere ohne Fahrer transportieren.
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Das Bundesamt für Strassen (Astra) hat Postauto Schweiz eine Ausnahmebewilligung für den Betrieb selbstfahrender Fahrzeuge in der Ostschweiz erteilt. Noch sind Sicherheitsfahrerinnen und -fahrer an Bord. Ab 2027 sollen die «AmiGo»-Fahrzeuge Passagiere befördern.

Seit dem 1. Juni sind die selbstfahrenden Autos in einem 80 Quadratkilometer grossen Einsatzgebiet in den Kantonen St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden unterwegs. Das teilte Postauto Schweiz am Freitag mit. Die Sicherheitsfahrerinnen und -fahrer dürfen ihre Hände vom Steuer nehmen, weshalb von einem «freihändigen» Betrieb gesprochen werde.

Der reguläre Betrieb mit bis zu 25 Fahrzeugen ohne Sicherheitsfahrer starte voraussichtlich ab 2027.

Die «AmiGo»-Fahrzeuge, für welche die Postauto Schweiz AG mit dem chinesischen Robotaxihersteller Apollo Go der Techfirma Baidu zusammenspannt, fahren im Endausbau mit Level 4 (hochautomatisiert). Operatorinnen und Operatoren überwachen die Fahrten aus einer Leitstelle und können bei Bedarf eingreifen.

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