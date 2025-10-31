  1. Privatkunden
Volksinitiative gegen Desinformation Schweizer Millionär will TikTok und Co. zu mehr Verantwortung für Inhalte zwingen

Helene Laube/SDA

31.10.2025

Der Unternehmer Guido Fluri investiert «alle notwendigen Mittel» in den Kampf gegen Desinformation und Extremismus. (Archivbild)
Der Unternehmer Guido Fluri investiert «alle notwendigen Mittel» in den Kampf gegen Desinformation und Extremismus. (Archivbild)
Bild: Keystone/ Peter Schneider

Die am Mittwoch verkündeten Massnahmen des Bundesrates gegen Desinformation und Extremismus auf TikTok und Co. gehen Guido Fluri viel zu wenig weit. Der Multimillionär plant eine Volksinitiative, die die Konzerne zwingen soll, mehr Verantwortung für Inhalte zu übernehmen.

Helene Laube/SDA

31.10.2025, 05:44

31.10.2025, 05:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Unternehmer Guido Fluri will im Kampf gegen Desinformation und Extremismus die Internetfirmen in die Verantwortung nehmen – per Volksinitiative.
  • Die am Mittwoch verkündeten Massnahmen des Bundesrates gegen grosse Kommunikationsplattformen gingen ihm zu wenig weit, sagt Fluri in einem neuen Interview.
  • Der Bundesrat will grosse Onlineplattformen stärker regulieren: Sie sollen ein einfaches Meldeverfahren für rechtswidrige Inhalte einführen.
Mehr anzeigen

Unternehmer Guido Fluri will laut den Zeitungen von Tamedia eine eigene Initiative gegen Desinformation und Extremismus lancieren. Die am Mittwoch verkündeten Massnahmen des Bundesrates gegen grosse Kommunikationsplattformen gingen dem «Selfmade-Millionär» («Bilanz»), der zu den 300 reichsten Schweizern gehört, zu wenig weit. Fluri der bereits mit der Wiedergutmachungsinitiative für Verdingkinder Erfolg gehabt hatte, halte die Vorlage des Bundesrats für «enttäuschend und wenig zukunftsweisend».

Seine Initiative solle Techfirmen stärker verpflichten, Verantwortung für Inhalte zu übernehmen, ähnlich wie klassische Medien. Noch in diesem Jahr wolle er den Initiativtext bei der Bundeskanzlei einreichen. Danach sollen die notwendigen 100'000 Unterschriften rasch gesammelt werden. Bei der «Wiedergutmachungsinitiative» für die Verdingkinder habe dieser Prozess nur acht Monate gedauert – das sei auch bei den neuen Plänen das Ziel, hiess es weiter. Fluri wolle «alle notwendigen Mittel in die Hand nehmen», um seine «Internetinitiative» zum Erfolg zu bringen.

Der Bundesrat schlägt vor, dass riesige Kommunikationsplattformen wie Facebook, X, Tiktok und Google Nutzer*innen künftig ein Verfahren anbieten müssen, mit dem sie bestimmte, mutmasslich rechtswidrige Inhalte unkompliziert melden können. Er schickte vor zwei Tagen das Bundesgesetz über Kommunikationsplattformen und Suchmaschinen in die Vernehmlassung – gut anderthalb Jahre später als zunächst angekündigt.

Sorge vor Fakenews zu US-Zwischenwahlen gross

Sorge vor Fakenews zu US-Zwischenwahlen gross

Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA erreichen die Wahl-Organisatoren immer mehr Anfragen zur Sicherheit des Wahlprozesses. Vor allem Trump-Anhänger sind überzeugt davon, dass Betrug Tür und Tor geöffnet ist. Einige von ihnen wollen den Wahlproz

07.11.2022

