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Spektakel am Schweizer Firmament Seltsame blaue Lichtspur am Nachthimmel sorgt für Aufregung

Philipp Fischer

1.5.2026

Ein blau leuchtendes Objekt ist am Freitagabend am Schweizer Himmel zu sehen gewesen.
Ein blau leuchtendes Objekt ist am Freitagabend am Schweizer Himmel zu sehen gewesen.
Bild: Sceenshot Youtube/liveblog-6leq5

Am Schweizer Nachthimmel tauchte am Freitagabend vollkommen unvermittelt ein mysteriöser Lichtschweif auf. Nach kurzer Zeit verschwand das Objekt wieder – es dürfte sich um einen verglühenden Starlink-Satelliten gehandelt haben.

Redaktion blue News

01.05.2026, 23:51

02.05.2026, 00:15

Beobachter des Nachthimmels in der Nord- und der Ostschweiz kamen am Freitagabend kurz nach 22 Uhr aus dem Staunen nicht mehr heraus. Am Firmament leuchtete ein blaues, kugelförmiges Licht. Nach einigen Sekunden verpuffte das Objekt schliesslich und löste sich auf.

Ein «Blick»-Leser aus dem Bündner Rheintal berichtet: «Vorne wie ein kleiner Punkt und hinten ein Strich. Es bewegte sich schnell und dann gab es wie eine Schallwelle. Dann erlosch zuerst der vordere Teil und nach ein paar Sekunden erlosch der hintere Teil – der aussah wie ein Lichterschweif.»

Laut «20 Minuten» gab es Sichtungen in Rothrist AG, Bremgarten AG, Reinach BL, Dieterswil BE, Oberönz BE, Frauenfeld TG, Stäfa ZH aber offenbar auch im Tessin und in Liechtenstein.

Bei dem ungewöhnlichen Leuchtobjekt am Himmel dürfte es sich vermutlich um einen verglühenden Starlink-Satelliten von SpaceX handeln. Das Himmelsphänomen ist nicht neu. Bereits im August 2024 sorgte ein Starlink-Satellit, die in die Erdatmosphäre eintrat und dabei verglühten, für Aufregung unter Beobachtern. Im März 2025 führte eine Falcon 9 Rakete der Firma SpaceX zu einem ähnlichen Phänomen.

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