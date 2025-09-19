  1. Privatkunden
Erzkonservativ mit Schweizer Wurzeln US-Senat bestätigt Callista Gingrich als Trumps Frau in Bern

SDA/Helene Laube

19.9.2025 - 06:31

Donald Trumps neue Botschafterin in Bern: Callista Gingrich bei einer Gala auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida am 14. November 2024.
Donald Trumps neue Botschafterin in Bern: Callista Gingrich bei einer Gala auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Florida am 14. November 2024.
Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Der US-Senat hat Callista Gingrich als Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein bestätigt. US-Präsident Donald Trump hatte die erzkonservative Republikanerin bereits Ende letzten Jahres für diesen Posten nominiert.

Keystone-SDA, SDA/Helene Laube

19.09.2025, 06:31

19.09.2025, 06:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der US-Senat hat Callista Gingrich als Botschafterin für die Schweiz und Liechtenstein bestätigt.
  • US-Präsident Donald Trump hatte die Republikanerin bereits Ende letzten Jahres für diesen Posten nominiert.
  • In Trumps ersten Amtszeit war Gingrich Botschafterin im Vatikan.
  • Besonders erfolgreich waren ihre patriotischen Kinderbücher, in denen sie die amerikanische Geschichte auf kindgerechte – und konservative – Weise vermittelt.
Mehr anzeigen

Gingrich wird als Botschafterin sowohl in der Schweiz als auch in Liechtenstein die Interessen der USA vertreten, wie es auf der Website des US-Senats in der Nacht auf Freitag hiess.

Die Bestätigung von Gingrich erfolgte demnach zusammen mit einer Reihe anderer Kandidatinnen und Kandidaten. In einer Abstimmung bestätigte der Senat 48 Nominierungen. Darüber berichtete zunächst die Nachrichtenagentur Reuters.

Auf der Liste stehen neben Gingrich etwa auch die neue US-Botschafterin für Schweden, Christine Toretti, und der neue US-Botschafter in Argentinien, Peter Lamelas. Auch sie wurden von Trump nominiert. Ihre Bestätigung erfolgte nach Angaben der US-Behörden mit 51 zu 47 Stimmen bei 2 Enthaltungen.

Erzkonservativ mit Schweizer Wurzeln. Das ist Trumps neue starke Frau in Bern

Erzkonservativ mit Schweizer WurzelnDas ist Trumps neue starke Frau in Bern

Papst verlieh ihr den Piusorden

Gingrich war von 2017 bis 2021, während der ersten Amtszeit von Trump, US-Botschafterin im Vatikan. Ihre Nominierung hatte damals für Irritation gesorgt. Gingrich selbst bringe keine internationale Erfahrung oder Kenntnisse über den Vatikan mit, lautete die Kritik vor ihrer Entsendung. Über ihren Ehemann, einen typischen Südstaaten-Baptisten, sei die strenge Katholikin jedoch gut vernetzt und habe Zugang zur US-Führungsebene, hiess es damals.

Trump hingegen zeigte sich von ihrer Leistung überzeugt. Bei ihrer Nominierung als Botschafterin für die Schweiz schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social, sie habe sich in ihrer letzten Amtszeit für die Förderung und Verteidigung der internationalen Religionsfreiheit, die Bekämpfung des Menschenhandels und die Bereitstellung humanitärer Hilfe weltweit eingesetzt.

Im Jahr 2020 erhielt die Katholikin vom verstorbenen Papst Franziskus den Piusorden für ihre Verdienste in Kirche und Gesellschaft. Es ist die höchste Auszeichnung, die der Heilige Stuhl an Laien verleiht.

Callista Gringrich (l.) und ihr Mann, der frühere republikanische Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, werden sich bald in Bern niederlassen. (Archivbild)
Callista Gringrich (l.) und ihr Mann, der frühere republikanische Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, werden sich bald in Bern niederlassen. (Archivbild)
Bild: Keystone/AP Photo/Jose Luis Magana

Verbündete von Trump

Gingrich stammt aus dem US-Bundesstaat Wisconsin, hat nach Angaben auf Wikipedia aber auch Schweizer Wurzeln. Ihre Vorfahren mütterlicherseits stammen laut «Weltwoche» aus Chur. Ihr Vater sei polnischer Abstammung, dessen Familie stamme aus der Gegend von Krakau, wie ihr Ehemann Newt Gingrich in einem Interview zu Protokoll gab. 

Sie bezeichnet sich selbst bezeichnet als Unternehmerin, Autorin, Dokumentarfilmemacherin und Musikerin. So ist sie die Geschäftsführerin einer Multimedia-Produktions- und Beratungsunternehmens, wie das US-Aussenministerium anlässlich ihrer Nomination geschrieben hatte.

Mit ihrer Firma produzierte Gingrich mehrere Dokumentarfilme und veröffentlichte eine Serie von Kinderbüchern. Ursprünglich hatte sie Musik studiert. 1988 begann sie ein Praktikum als Kongressmitarbeiterin in Washington DC und blieb bis 1995 als Büroleiterin beim House Committee für Agrikultur. Während dieser Zeit lernte sie Newt Gingrich kennen.

Das Ehepaar gilt in Washington als enge Verbündete des US-Präsidenten. Newt Gingrich hatte Trump bereits bei dessen erstem Wahlkampf frühzeitig unterstützt und zählte zu seinen engsten Fürsprechern. Auch schrieb er in den letzten Jahren sieben Bücher, in denen er Trump als den besten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten bezeichnete.

Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen

Trump will Antifa als Terrororganisation einstufen

STORY: US-Präsident Donald Trump hat nach dem Attentat auf den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk angekündigt, er werde die linksgerichtete, antifaschistische Antifa-Bewegung als Terrororganisation einstufen lassen. Er empfehle zudem, die Geldgeber der Antifa nach den höchsten rechtlichen Standards und Praktiken gründlich zu untersuchen, so Trump am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social.  Es war zunächst unklar, welche rechtliche Wirkung die angekündigte Antifa-Einstufung Trumps hätte. Experten zufolge handelt es sich bei der Antifa um eine lose organisierte ideologische Bewegung ohne klare Führungsstruktur oder Hierarchie. Einen Tag nach der formellen Anklage der Staatsanwaltschaft von Utah gegen den mutmasslichen Kirk-Attentäter liegen noch keine Beweise vor, die den 22-Jährigen mit irgendeiner Gruppe in Verbindung bringen. Auch über seine Motive herrscht Unklarheit.  Trump und hochrangige Regierungsvertreter hatten wiederholt linksgerichteten Gruppen vorgeworfen, vor dem Attentat auf Kirk eine feindselige Atmosphäre gegen Konservative geschaffen zu haben. Kritiker befürchten, Trump könne die Tat als Vorwand benutzen, um gegen politische Gegner vorzugehen.  

18.09.2025

