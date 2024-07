Das Auto blieb stecken. Polizei Luzern

Ein Autofahrer ist mitten in der Stadt Luzern die Treppe hinuntergefahren. Sein Auto wurde geborgen.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Autofahrer ist mitten in der Stadt Luzern die Treppe hinuntergefahren.

Sein Auto wurde geborgen. Mehr anzeigen

Am Dienstagmittag fuhr ein Autofahrer aus noch ungeklärten Gründen auf dem Gehweg mitten in der Stadt Luzern vom Kapuzinerweg in Richtung Dreilindenstrasse. Der 76-jährige Mann fuhr eine Treppe von vier Stufen hinunter und stoppte sein Auto auf dem Zwischenboden vor den nächsten Treppenstufen, wie die Luzerner Polizei schreibt.

Verletzt wurde niemand. Das Auto konnte mit einer Seilwinde geborgen werden. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden.