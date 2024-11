In einer Wohnung in Siders VS ereignete sich am Sonntagnachmittag einen 80-jährigen Mann tot aufgefunden. sda

Lea Oetiker Lea Oetiker

Am Sonntag, kurz nach 16 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Wallis einen Anruf ein. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei und Regionalpolizei des Villes du Centre begaben sich zu einer Wohnung in Siders VS.

Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Mann und eine schwerverletzte Frau. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Bei den Opfern handelt es sich um einen Schweizer (80) und seine Ehefrau (77), ebenfalls Schweizerin. Ein Schweizer (59) wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft, welche eine Untersuchung eingeleitet hat, festgenommen und inhaftiert. Täter und Opfer sind laut der Polizei miteinander verwandt.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang sind noch im Gange. Es steht fest, dass es sich bei der eingesetzten Tatwaffe um keine Schusswaffe handelt. Bis zu einer endgültigen Verurteilung wird auf die Unschuldsvermutung hingewiesen.