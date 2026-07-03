Am frühen Donnerstagnachmittag ist in Falera GR ein Senior mit einem dreirädrigen Elektromobil verunfallt. Der 94-Jährige musste mit der Rega ins Spital geflogen werden.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Graubünden fuhr der 94-Jährige mit seinem Elektromobil in Falera von der Via Prau da Cuort talwärts in die Via Samun, wie es in einer Polizeimitteilung heisst. Dabei geriet der Mann links von der Fahrbahn ab und stürzte rund zwanzig Meter ein Wiesenbord hinunter.

Der verletzte Senior wurde durch eine Drittperson aufgefunden, die bis zum Eintreffen einer Crew der Rega Erste Hilfe leistete. Anschliessend wurde der Verunfallte ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die Unfallursache ab.