Senior bringt Politiker in SRF-«Arena» mit einem Satz in Wallung

Hat sich wohl sehr wenig überlegt bei einer solch dummen Aussage. Damit wäre die Demokratie in der Schweiz wohl am Ende. Und die Aussage von Herr Rudolph finde ich sehr daneben. Er vergisst wohl dass die Mehrheit des Schweizer Volkes (inklusive Bauern) die Abstimmung verworfen haben.

Es fragt sich halt schon wo Demokratie seine Grenzen hat. Wichtige Themen wie all das Steuerwesen, Renten, Krankenkassen, Verkehrs- und Energieprobleme, und Einwanderung, mehrere Jahrzehnte herumwälzen mit all den rätselhaften Interessenkonflikten ist nicht tragbar. Es braucht Führungs- und Regierungsfähigkeiten, sonst ist eine Demokratie unglaubwürdig. Was wir heute mit all den Initiativen und Widersprüchen und den mangelhaften Stimmbeteiligungen erleben, ist eher Demokratie Missbrauch.