Unfall in Sissach BL Senior fährt über anderes Auto und kracht in Schaufenster

Sven Ziegler

19.8.2025

Der Mann krachte ins Schaufenster – danach war der Ausweis weg.
Der Mann krachte ins Schaufenster – danach war der Ausweis weg.
Polizei Basel-Landschaft

In Sissach BL hat ein 98-jähriger Autofahrer am Montagabend einen spektakulären Selbstunfall verursacht. Der Mann fuhr über die Motorhaube eines parkierten Autos und kam schliesslich in der Fensterfront eines Ladens zum Stillstand.

Sven Ziegler

19.08.2025, 07:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 98-Jähriger verlor in Sissach BL die Kontrolle über sein Auto.
  • Er hob ab, streifte ein parkiertes Fahrzeug und krachte in ein Schaufenster.
  • Der Mann blieb unverletzt, musste aber seinen Führerausweis abgeben.
Mehr anzeigen

Ein 98-jähriger Lenker hat am Montagabend in Sissach (BL) einen ungewöhnlichen Selbstunfall gebaut. Laut Mitteilung der Polizei Basel-Landschaft war der Senior auf der Hauptstrasse von Gelterkinden herkommend unterwegs.

Beim Kreisverkehr an der Verzweigung Hauptstrasse/Gelterkinderstrasse verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto fuhr bei der Ausfahrt des Kreisels in ein Wiesenbord, schleuderte quer über die Strasse und hob kurzzeitig ab. Dabei streifte es die Motorhaube eines parkierten Autos, bevor es in die Fensterfront eines Verkaufsgeschäfts krachte.

Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er blieb unverletzt. Allerdings wurde ihm der Führerausweis noch vor Ort entzogen.

