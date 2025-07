Die Kantonspolizei Aargau fahndet noch immer nach dem mutmasslichen Täter. Symbolbild: Keystone

Am Aareufer entriss ein Unbekannter einem Senior mitten am Tag die Armbanduhr und flüchtete unerkannt. Das Opfer musste im Spital behandelt werden. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen.

Ein 82-Jähriger war am Sonntagmorgen am Aareufer bei Holderbank am Spazieren. Gegen 10.30 Uhr befand er sich beim Steg, der über den Fluss nach Veltheim führt, und ruhte sich dort auf einer Bank aus, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt.

Dabei habe sich ihm ein Mann auf einem Mountainbike genähert und ihn angesprochen. Auf Französisch fragte dieser nach dem Weg zum Bahnhof. Als der Senior hilfsbereit Auskunft gab, begann der Unbekannte, an seiner Armbanduhr zu zerren, was den 82-Jährigen zu Boden riss.

Mit der wertvollen Uhr als Beute flüchtete der Täter auf seinem Fahrrad in Richtung Holderbank AG. Vom Opfer verständigt, fahndete die Polizei mit mehreren Patrouillen, konnte den Flüchtigen aber nirgends mehr antreffen.

Der Senior erlitt Schürfungen und Prellungen, welche nach dem Transport durch eine Ambulanz im Spital genäht werden mussten.

Das Opfer beschreibt den Täter als etwa 190 bis 195 cm grossen, schlanken Mitteleuropäer mit braunen Haaren. Er trug kurze Fahrradbekleidung, jedoch keinen Helm.

Die Kantonspolizei in Lenzburg sucht Augenzeugen, welche den Täter vor der Tat oder auf der Flucht sahen.