Nach dem brutalen Vorfall am Bahnhof Grenchen Nord hat die Polizei einen Tatverdächtigen angehalten. Ein 56-jähriger deutscher Staatsbürger steht im Verdacht, einen Rentner ins Gleisbett gestossen zu haben, worauf dieser von einem Zug erfasst und schwer verletzt wurde.

Am Sonntagnachmittag, beim Bahnhof Grenchen Nord SO, kurz vor 15 Uhr wird ein Rentner von einem Unbekannten auf das Gleisbett gestossen – genau in dem Moment, als ein Zug einfährt. Der Mann wird vom Zug erfasst und schwer verletzt. Das berichtet die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung am Montag.

Die Rettungskräfte standen rasch im Einsatz. Der Verletzte musste mit erheblichen Verletzungen ins Spital gebracht werden. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machten die Behörden bislang keine weiteren Angaben.

Umfangreiche Ermittlungen führen zu Festnahme

Wie die Kantonspolizei Solothurn am Freitag mitteilt, haben Polizei und Staatsanwaltschaft unmittelbar nach dem Ereignis umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Diese führten inzwischen zur Anhaltung eines tatverdächtigen Mannes.

Beim Festgenommenen handelt es sich um einen 56-jährigen deutschen Staatsbürger. Er wurde für weitere Ermittlungen festgenommen. Zu möglichen Hintergründen oder einem Motiv äussern sich die Behörden derzeit nicht.

Die Ermittlungen dauern an. Für den Tatverdächtigen gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.