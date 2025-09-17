Senior tötet in Wettswil ZH seine Ehefrau und sich selbst

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Polizei fand Paar tot in Wohnung Senior tötet in Wettswil ZH seine Ehefrau und sich selbst

SDA

17.9.2025 - 11:27

Die Kantonspolizei Zürich fand am Montag in Wettswil ein totes Ehepaar in seiner Wohnung.
Die Kantonspolizei Zürich fand am Montag in Wettswil ein totes Ehepaar in seiner Wohnung.
Keystone

In Wettswil am Albis hat ein 82-jähriger Schweizer seine 78-jährige Ehefrau getötet und anschliessend Suizid begangen. Die Polizei fand das Paar am Montagmittag tot in seiner Wohnung.

Keystone-SDA

17.09.2025, 11:27

17.09.2025, 11:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Anwohner alarmierte die Polizei, weil er das Ehepaar nicht mehr erreichen konnte.
  • Einsatzkräfte fanden die 78-jährige Frau und den 82-jährigen Mann tot in der Wohnung.
  • Die Kantonspolizei Zürich geht von einem Tötungsdelikt mit anschließendem Suizid aus.
Mehr anzeigen

In Wettswil am Albis ZH hat ein 82-jähriger Schweizer seine 78-jährige Ehefrau getötet. Danach nahm er sich selber das Leben. Die Zürcher Kantonspolizei fand die beiden Toten am Montagmittag in ihrer Wohnung

Um 12.40 Uhr habe ein Anwohner bei der Kantonspolizei gemeldet, dass er nichts mehr von seinen Nachbarn gehört habe und das Paar nicht erreichbar sei, teilte die Kantonspolizei am Mittwoch mit.

Die ausgerückten Polizisten fanden schliesslich die beiden Verstorbenen in ihrer Wohnung.

Meistgelesen

Passagierflugzeug kommt Trumps Air Force One viel zu nahe
Trump bläst zur Jagd – Amerika versinkt im Kriegsgeheul
Diese 7 Fehler machst du beim Aufladen deines Handys
Senior tötet in Wettswil ZH seine Ehefrau und sich selbst
Mückenvirus breitet sich rasant in Norditalien aus

Mehr aus dem Ressort

Neuer Guinness-Weltrekord. Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Neuer Guinness-WeltrekordEin Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Forscher rätseln. Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Forscher rätselnToter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Kurioser Vorfall. Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Kurioser VorfallDank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch