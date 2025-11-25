  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kuriose Pläne in Stäfa ZH Senioren sollen direkt über Kläranlage wohnen – für 1400 Franken

Dominik Müller

25.11.2025

Könnte künftig ganz anders aussehen: Die Abwasserreinigungsanlage in Stäfa.
Könnte künftig ganz anders aussehen: Die Abwasserreinigungsanlage in Stäfa.
Google Street View

Eine Initiative will das Zentrum von Stäfa ZH neu denken – mit Alterswohnungen über der Kläranlage. Am 1. Dezember entscheidet die Gemeindeversammlung.

Dominik Müller

25.11.2025, 13:12

25.11.2025, 13:20

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Vorlage in Stäfa ZH will über der Kläranlage Sonnenwies 50 günstige Alterswohnungen auf Stelzen bauen.
  • Damit soll dem Mangel an Seniorenwohnraum entgegengewirkt werden.
  • Der Gemeinderat äussert Bedenken wegen Kosten, Geruchsbelastung und fehlender Ausbaureserven.
Mehr anzeigen

In Stäfa ZH wird bald über ein ungewöhnliches Ansinnen abgestimmt, um günstigen Wohnraum für Seniorinnen und Senioren zu schaffen. Die Einwohner Hens Bonomo und Fredy Sigg machen sich dabei für eine Idee stark, die in der Schweiz einzigartig wäre, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet.

Ihr Vorschlag: 50 Alterswohnungen über der Kläranlage Sonnenwies, gebaut auf hohen Stelzen. «Wir könnten kostengünstig und an bester Lage bauen», sagen sie der Zeitung. Die IG Sonnenwies soll das Projekt voranbringen, das sie selbst als «Novum für die Schweiz» bezeichnen.

Das Areal im Dorfzentrum würde so gleich dreifach genutzt: unterirdisch die Kläranlage, darauf weiterhin der bestehende öffentliche Parkplatz und neu auf einer Plattform darüber Wohnungen für rund 50 Haushalte.

So soll das Projekt umgesetzt werden.
So soll das Projekt umgesetzt werden.
Abstimmungsunterlagen Stäfa/IG Sunnewies

«Idee ist zu gut, um sie zu ignorieren»

Am 1. Dezember entscheidet die Gemeindeversammlung, ob der Gemeinderat eine Umsetzung ausarbeiten muss. Bei einem Ja würde die Gemeinde einen Wettbewerb lancieren, um einen Investor zu finden, der baut und betreibt.

Die Idee existiert bereits seit 2010. «Wir waren schon damals überzeugt, dass die Idee zu gut ist, um sie zu ignorieren», sagt Sigg zum «Tages-Anzeiger». Der Gemeinderat hingegen bleibt skeptisch und verweist auf «geringe Erfolgschancen».

Sorge um Gerüche

Bonomo und Sigg rechnen gemäss Bericht mit Mieten zwischen 1400 und 1700 Franken – möglich, weil kein Bauland gekauft werden müsste. Zudem liege der Standort zentral. «Der Parkplatz hier ist eine Brache am teuersten Ort, den man haben kann», wird Bonomo zitiert.

Der Gemeinderat warnt vor teuren Bohrungen, möglichen Gerüchen und fehlender Ausbaureserve für die Kläranlage. Auch die Geruchsemissionen der Kläranlage sind für den Gemeinderat ein Kontra-Argument.

Sigg hält dagegen und verweist auf eine Pensionskasse mit «konkretem Interesse». Die Parteien sind gespalten: SP, Mitte und SVP sagen Ja – FDP und GLP Nein.

Video aus dem Ressort

Gemeinde in Geldnot: «Das Glarnerland begräbt sich selber»

Gemeinde in Geldnot: «Das Glarnerland begräbt sich selber»

Wie fühlt sich der Sommer ohne Badi an? Wie will man Millionen Franken sparen, wenn die Ski-Lift-Schliessung nur 20'000 bringt? Was bedeutet der Sparzwang für die gebeutelte Gemeinde Glarus? blue News vor Ort.

12.06.2025

Mehr aus dem Ressort

Umstrittener Entscheid. Aargauer Beamte müssen neu arbeiten am Tag der Arbeit

Umstrittener EntscheidAargauer Beamte müssen neu arbeiten am Tag der Arbeit

Ermittlungen abgeschlossen. Kind starb in Flammen – darum kam es zum Brand in Oberbipp BE

Ermittlungen abgeschlossenKind starb in Flammen – darum kam es zum Brand in Oberbipp BE

So viel verdienen die Schweizer. Der Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken

So viel verdienen die SchweizerDer Medianlohn steigt auf 7024 Franken – die Zahl hat aber einen Haken

Meistgelesen

Lawrow schiesst gegen Europa: «Ihr hattet eure Chancen, Leute»
Yann Sommer gerät erneut in die Kritik der italienischen Presse
Greta Thunberg färbt Canal Grande grün – Stadt wirft sie raus
Warum töten Männer ihre Frauen?
In Zürich verdienst du am meisten – und in diesen Regionen am wenigsten