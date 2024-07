In diesem Haus brach das Feuer aus. Kapo SZ

Am Donnerstagmorgen ist eine 79-jährige Frau bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Lachen ums Leben gekommen. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest.

zis Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagmorgen ist eine 79-jährige Frau bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Lachen ums Leben gekommen.

Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest. Mehr anzeigen

Am Donnerstagmorgen ist eine 79-jährige Frau bei einem Brand in einem Zweifamilienhaus in Lachen ums Leben gekommen. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, steht noch nicht fest.

Um 03.40 Uhr ging bei der Kantonspolizei Schwyz die Meldung ein, dass bei einem Zweifamilienhaus an der Bauernhofstrasse in Lachen Rauch aus dem Dachfenster steigt. Die ausgerückte Feuerwehr Lachen konnte den Brand mit der Unterstützung der Feuerwehr Altendorf und der Stützpunktfeuerwehr Pfäffikon löschen.

Eine Familie konnte das brennende Haus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Die drei Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Eine 79-jährige Frau, welche sich in der anderen Wohnung befand, konnte nach den Löscharbeiten nur noch tot geborgen werden. Zur Klärung der Todesursache wurde das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich beigezogen.

Die Kantonspolizei Schwyz hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Schwyz die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.