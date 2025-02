Betrüger riefen eine ältere Dame mehrmals an und gaben sich als Bankangestellte oder Staatsanwälte aus. sda

Die Kantonspolizei Zürich hat zwei Betrüger verhaftet – mit Unterstützung einer 81-jährigen Frau aus Meilen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine 81-jährige Frau in Meilen ZH wurde Opfer eines Telefonbetrugsversuchs, bei dem sich die Täter als Polizisten und Bankangestellte ausgaben.

Die Seniorin erkannte den Betrug, meldete sich bei der echten Polizei und spielte zum Schein mit, um die Täter in eine Falle zu locken.

Die Kantonspolizei Zürich konnte daraufhin zwei Männer verhaften, die das vermeintliche Geld und Gold abholen wollten, wodurch der Seniorin kein finanzieller Schaden entstand.

Letzten Donnerstag erhielt eine 81-jährige Frau in Meilen ZH einen Telefonanruf auf ihren Festnetzanschluss von einem Mann. Er gab sich als Kriminalbeamter der Polizei aus und erzählte ihr eine erfundene Geschichte über angebliche Ermittlungen gegen Einbrecher.

Die Betrüger riefen die ältere Dame mehrmals an und gaben sich als Bankangestellte oder Staatsanwälte aus. Auf perfide Art und Weise versuchten sie das Vertrauen der Seniorin zu gewinnen. Sie hätten sie dazu bringen wollen, grosse Vermögenswerte von der Bank abzuheben, teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

Doch die Seniorin war stutzig geworden und meldete sich bei der Polizei. Gleichzeitig hielt sie den Kontakt mit den Betrügern und gab sich ahnungslos. Mittlerweile wurde sie per Telefon angewiesen, bei der Bank grosse Summen Geld abzuheben. Ein Teil davon sollte sie in Goldbarren tauschen und zur Abholung bereithalten, heisst es in der Mitteilung weiter.

Polizei nahm zwei Personen fest

Am Dienstagmorgen riefen die mutmasslichen Telefonbetrüger die Seniorin erneut an und kündigten an, das Gold und Bargeld im Wert von mehreren Zehntausend Franken abzuholen.

Nach 17 Uhr erschien ein Mann und nahm das vor der Wohnungstür deponierte Paket entgegen und entfernte sich. Fahnder der Kantonspolizei Zürich observierten den bis dahin unbekannten Mann und konnten schliesslich gegen 19.30 Uhr in Olten beobachten, wie er das Paket mit der vermeintlichen Beute einem anderen Mann übergab.

Die Polizei verhaftete beide Männer. Beim Mann, der das Paket von Meilen nach Olten transportierte, handelt es sich um einen 54-jährigen Kosovaren. Bei dem, der es entgegennahm, um einen Schweizer im Alter von 28 Jahren.

Beide Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Befragungen der Staatsanwaltschaft zugeführt. Der 81-jährigen Seniorin entstand kein finanzieller Schaden.