Vorfall in der Stadt Zürich Seniorin erheblich verletzt auf Strasse aufgefunden – was ist hier passiert?

Sven Ziegler

27.11.2025

Die Stadtpolizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
Die Stadtpolizei sucht Zeugen. (Symbolbild)
sda

Eine ältere Frau ist am Mittwochnachmittag im Zürcher Kreis 12 mit erheblichen Verletzungen auf dem Trottoir entdeckt worden. Wie es zu den Verletzungen kam, ist unklar. Die Stadtpolizei bittet um Hinweise.

Redaktion blue News

27.11.2025, 14:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Rentnerin wurde an der Ueberlandstrasse schwer verletzt aufgefunden.
  • Eine Kollision mit einem Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden.
  • Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.
Mehr anzeigen

Im Zürcher Kreis 12 ist am Mittwochnachmittag eine ältere Frau verletzt auf dem Trottoir liegend gefunden worden. Wie die Stadtpolizei mitteilt, ging kurz nach 16 Uhr die Meldung ein, dass an der Ueberlandstrasse 385 eine Rentnerin am Boden liege.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, wurde die Frau bereits von Passanten betreut. Sie hatte erhebliche Verletzungen und musste nach der Erstversorgung durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Zu ihrem Zustand machte die Polizei keine weiteren Angaben.

Wie es zu den Verletzungen kam, ist derzeit völlig offen. Die Ermittlungen laufen, eine mögliche Kollision mit einem Fahrzeug wird nach Angaben der Polizei nicht ausgeschlossen. Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes sicherten an der Fundstelle Spuren und Beweise.

Die Stadtpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise: Wer am Mittwochnachmittag, 26. November, gegen 16 Uhr in der Nähe der VBZ-Haltestelle Luchswiesen Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter 044 411 71 17 melden.

