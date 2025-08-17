Die BLS betont, die Vorgaben seien klar: Wer mit einem Ticket ausserhalb der angegebenen Gültigkeitszeit unterwegs sei, fahre ohne gültigen Fahrausweis. sda

Eine Seniorin aus Luzern zahlt Strafe, weil sie mit gültigem Ticket einen früheren Zug nahm. Die Ombudsstelle für den öffentlichen Verkehr verzeichnet seit Jahren steigende Beschwerdezahlen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Frau wurde gebüsst, weil sie ihr online gekauftes Ticket zwei Stunden zu früh nutzte.

Trotz Erklärung zeigte die Kontrolleurin keine Kulanz, und sie musste Strafe zahlen.

Die Ombudsstelle für den öffentlichen Verkehr verzeichnet seit Jahren steigende Beschwerdezahlen. Mehr anzeigen

Eigentlich wollte Marianne Dollinger einen entspannten Ausflug mit ihren Enkelinnen machen. Die 80-jährige Luzernerin reiste am 17. Juli nach Sörenberg am Brienzer Rothorn. Doch weil die jüngere Enkelin beim Wandern schnell müde wurde, entschied die Grossmutter, die Rückfahrt zwei Stunden früher als geplant anzutreten. Das erzählt sie der «SonntagsZeitung».

Im Regionalzug von Schüpfheim nach Luzern kam es zum Streit: Die Kontrolleurin der BLS erklärte Dollingers bereits am Vortag mit der SBB-App gekaufte Billette für ungültig – sie seien nur ab 15.30 Uhr gültig, nicht schon um 13.30 Uhr.

Obwohl die Seniorin auf ihr korrekt gelöstes Anschlussticket verwies und erklärte, dass sie die frühere Rückfahrt den Bedürfnissen des Kindes angepasst habe, blieb die Kontrolleurin hart. Sie stellte eine Busse aus: zusätzlich zum bereits bezahlten Ticket verlangte man von Dollinger erneut den Fahrpreis plus 100 Franken Strafgebühr, heisst es in der Zeitung weiter.

Die Luzernerin fühlte sich wie eine «Schwarzfahrerin abgestempelt», wie sie später schrieb. Nach erfolglosen Reklamationen bei der BLS und genervten Telefonaten mit dem Inkassobüro zahlte sie schliesslich, um Mahngebühren und weitere Scherereien zu vermeiden. «Es geht mir nicht ums Geld, sondern ums Prinzip», sagt sie.

Mehr Beschwerden über Ticketregeln

Der Fall von Dollinger ist kein Einzelfall. Die Ombudsstelle für den öffentlichen Verkehr verzeichnet seit Jahren steigende Beschwerdezahlen – von 263 im Jahr 2023 auf 427 im Jahr 2024.

Ombudsmann Hans Höhener beobachtet, dass viele Reisende Mühe haben, die immer komplexeren Ticketoptionen zu verstehen, erklärt er der «SonntagsZeitung». Häufig gehe es um zu früh oder zu spät verwendete Billette oder um App-Tickets, die wenige Sekunden nach Abfahrt gelöst wurden.

Höhener fordert seit längerem Kulanzregelungen für solche Bagatellfälle – etwa eine Kulanzfrist von 30 bis 60 Sekunden beim digitalen Ticketkauf. Die ÖV-Unternehmen lehnen dies jedoch ab. In einem System ohne Zugangsschranken müsse es strikte Regeln geben, argumentiert etwa der Tarifverbund Alliance Swiss Pass.

Kulanz bleibt Ermessenssache

Die BLS betont, die Vorgaben seien klar: Wer mit einem Ticket ausserhalb der angegebenen Gültigkeitszeit unterwegs sei, fahre ohne gültigen Fahrausweis. Kulanzentscheide lägen ausschliesslich im Ermessen der Kontrolleure oder des Kundendiensts.

Für Marianne Dollinger bleibt vom Ausflug vor allem Frust. Ihr Fazit: «Ich habe mein Ticket pflichtbewusst gekauft – und werde trotzdem wie eine Betrügerin behandelt.»