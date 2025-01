Das Schlafzimmer brannte völlig aus. Kapo Schaffhausen

Am Mittwochmorgen stirbt bei einem Brand in einer Liegenschaft in der Stadt Schaffhausen eine Frau und ihr Hund. Das teilt die Schaffhauser Polizei mit.

Gegen 01:40 Uhr am Mittwochmorgen meldete ein Bewohner einer Liegenschaft an der Frohbergstrasse in der Stadt Schaffhausen der Schaffhauser Polizei, dass im Schlafzimmer ein Brand ausgebrochen sei.

Vier der fünf Bewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr selbstständig in Sicherheit begeben. Während der Löscharbeiten musste eine 78-jährige Frau aus der betroffenen Liegenschaft geborgen werden, welche jedoch trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch den ausgerückten Rettungsdienst noch vor Ort verstarb.

Ein Bewohner musste zwecks weiterer Untersuchungen ins Spital gebracht werden. Die ausgerückten Feuerwehrkräfte der Stadt Schaffhausen konnten den Brandherd löschen. Im Nachgang konnte der Hund der betroffenen Familie tot in der Liegenschaft aufgefunden werden.

Die Ursache des Brandes wird derzeit untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Franken.

Nebst einem Grossaufgebot der Feuerwehr der Stadt Schaffhausen standen ein Seelsorger sowie Mitarbeitende des Rettungsdienstes der Spitäler Schaffhausen, von SH Power, der Kantonalen Feuerpolizei und der Schaffhauser Polizei im Einsatz.