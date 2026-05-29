Eine kinderlose Seniorin aus Klingnau hat der Aargauer Gemeinde ihr gesamtes Vermögen vermacht – insgesamt 653'000 Franken. Das berichtet die «Aargauer Zeitung». «Für uns kam diese Erbschaft völlig unverhofft», sagt Verwaltungsleiter Ueli Gantenbein gegenüber der Zeitung.
Für die 3700-Einwohner-Gemeinde sei das ein aussergewöhnlicher Geldsegen: Die Summe entspricht rund sechs Steuerfussprozenten. Klingnau nimmt derzeit hohe Schulden auf, weil es Schulhaus und Turnhalle für rund 20 Millionen Franken saniert. Zum Nachlass gehören eine 4½-Zimmer-Eigentumswohnung sowie Bargeld und Guthaben.
Die Frau starb im vergangenen September, wenige Jahre nach ihrem Ehemann. Das Paar hatte keine Kinder, lebte aber jahrzehntelang in Klingnau und engagierte sich in Vereinen. «Sie fühlten sich mit Klingnau verbunden», sagt ein guter Bekannter laut «Aargauer Zeitung».
Die geerbte Wohnung will die Gemeinde vorläufig nicht verkaufen, sondern nutzt sie wegen des Wohnungsmangels als Asylunterkunft. Heute lebt dort eine ukrainische Familie.
Gemeinden erben immer wieder
Solche Glücksfälle erleben auch andere Gemeinden – und manche bringen sie sogar in Verlegenheit. Richterswil am Zürichsee erbte von einer verstorbenen Bewohnerin eine 5,5-Zimmer-Wohnung im Wert von 1,9 Millionen Franken sowie zusätzlich 940'000 Franken, wie die «Zürichsee-Zeitung» berichtete.
Dass eine Gemeinde überhaupt erbt, hat meist einen von zwei Gründen. Entweder berücksichtigt jemand seine Wohngemeinde bewusst im Testament – kinderlose Personen können ihr Vermögen dank der grossen freien Quote im Schweizer Erbrecht frei verteilen. Oder es fehlen Testament und gesetzliche Erben ganz, dann fällt der Nachlass automatisch ans Gemeinwesen, meist aufgeteilt zwischen Kanton und Wohngemeinde.
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Juso-Erbschaftssteuerinitiative ist am Ständemehr gescheitert
In der Schweiz wird es vorderhand keine nationale Erbschaftssteuer zugunsten des Klimas geben. Die Juso-Volksinitiative «für eine Zukunft» ist gemäss Angaben des Bundesamts für Statistik (BFS) am Ständemehr gescheitert. Applaus gab es bei den Abstimmungssiegern aber auch bei den Verlierern, der Juso. «Wir haben es geschafft, über ein Jahr über unsere grössten Krisen zu sprechen», so die Juso-Präsidentin Mirjam Hostetmann.