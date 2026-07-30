Am Mittwoch kollidierte in Unterentfelden AG ein Zug mit einer Fussgängerin. Die 88-Jährige starb noch auf der Unfallstelle.

Die Kantonspolizei Aargau musste am Mittwoch wegen eines tödlichen Unfalls in Unterentfelden ausrücken.

Drittpersonen meldeten am Mittwoch gegen 18 Uhr, dass es auf der Aarauerstrasse in Unterentfelden AG zu einer Kollision zwischen einer Passantin und einem Zug kam. Der Zug fuhr von Schöftland in Richtung Aarau, als es beim Fussgängerstreifen auf Höhe Uerkenweg zum folgenschweren Unfall kam, wie die Kantonspolizei Aargau schreibt.

Die Fussgängerin verletzte sich dabei lebensbedrohlich. Trotz umgehend ausgerückten Rettungskräften, erlag die 88-jährige Seniorin ihren Verletzungen noch auf der Unfallstelle. Weitere Personen wurden beim Unfall nicht verletzt.

Die Aarauerstrasse wurde durch die Feuerwehr Entfelden-Muhen während mehrerer Stunden zwecks Bergungsarbeiten gesperrt. Gegen 22.30 Uhr war die Strasse wieder frei befahrbar.