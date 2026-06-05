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Aufgeflogen wegen Parkschaden Berner will Versicherung mit Porsche-Unfall um 18'000 Franken betrügen

Samuel Walder

5.6.2026

Ein Mann wollte Geld von der Versicherung kassieren und fingierte einen Unfall mit einem Porsche Panamera. (Symbolbild)
Ein Mann wollte Geld von der Versicherung kassieren und fingierte einen Unfall mit einem Porsche Panamera. (Symbolbild)
KEYSTONE

Mit einem angeblich fingierten Unfall wollten drei Beteiligte Versicherungsleistungen für einen Porsche Panamera kassieren. Weil Ermittler einen älteren Parkschaden entdeckten, flog der Betrugsversuch auf – ein Berner wurde nun verurteilt.

Samuel Walder

05.06.2026, 08:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Berner wurde wegen versuchten Betrugs verurteilt, weil er mit zwei Bekannten einen Unfall fingiert haben soll, um Versicherungsleistungen für einen Porsche zu erhalten.
  • Die Ermittlungen zeigten, dass ein Teil der gemeldeten Schäden bereits zuvor als Parkschaden entstanden war. 
  • Der Mann erhielt eine Geldstrafe von 2550 Franken sowie eine Busse von 850 Franken. 
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Ein Mann aus dem Kanton Bern ist wegen versuchten Betrugs verurteilt worden, nachdem er zusammen mit zwei Bekannten einen Verkehrsunfall fingiert haben soll. Mit dem angeblichen Unfall wollten die Beteiligten Versicherungsleistungen für Schäden an einem Porsche Panamera erhalten, obwohl ein Teil der Schäden bereits früher entstanden war. Das berichtet «20 Minuten».

Wie aus einem Strafbefehl hervorgeht, meldeten die Beteiligten einen Zusammenstoss zwischen einem Porsche Panamera und einem Audi. Gegenüber der Versicherung schilderten sie, der Audi sei auf die Gegenfahrbahn geraten und habe den Porsche seitlich touchiert. Anschliessend sei das Fahrzeug nach rechts ausgewichen und gegen eine Mauer geprallt.

Alter Parkschaden entdeckt

Nach dem vermeintlichen Unfall, wurden Schäden von insgesamt 18'750 Franken bei der Versicherung geltend gemacht, heisst es bei «20 Minuten». Die Ermittlungen zeigten jedoch, dass zumindest ein Teil der Schäden nicht von diesem Unfall stammen konnte, heisst es weiter. Konkret handelte es sich um einen bereits früher entstandenen Parkschaden. Die Reparaturkosten dafür beliefen sich auf 2028 Franken.

Im Strafbefehl wird festgehalten, der Mann habe versucht, die Versicherung mit falschen Angaben im Unfallprotokoll «arglistig» zu täuschen. Die Versicherung überprüfte den Fall jedoch genauer und stellte Unstimmigkeiten fest. Die beantragte Summe wurde deshalb nicht ausbezahlt, berichtet das News-Portal.

Der Mann wurde wegen versuchten Betrugs schuldig gesprochen. Gegen ihn wurde eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 170 Franken ausgesprochen. Das entspricht insgesamt 2550 Franken. Zusätzlich verhängten die Behörden eine Verbindungsbusse von 850 Franken.

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