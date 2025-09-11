Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neuer Bericht warnt Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen

SDA

11.9.2025 - 10:12

Sepsis, auch bekannt als Blutvergiftung, ist eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf Infektionen. Jährlich werden in der Schweiz über 20’000 Menschen hospitalisiert, rund 4000 sterben daran. (Symbolbild)
Sepsis, auch bekannt als Blutvergiftung, ist eine lebensbedrohliche Reaktion des Körpers auf Infektionen. Jährlich werden in der Schweiz über 20’000 Menschen hospitalisiert, rund 4000 sterben daran. (Symbolbild)
Keystone

Blutvergiftung ist ein unterschätzter Killer: In der Schweiz sterben jedes Jahr rund 4000 Menschen daran. Ein neuer Bericht zeigt, dass Sepsis nicht nur tödlicher ist als viele denken – sondern auch enorme Kosten verursacht.

Keystone-SDA

11.09.2025, 10:12

11.09.2025, 10:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Jährlich erkranken über 20’000 Menschen in der Schweiz an einer Blutvergiftung, 4000 sterben daran.
  • Damit fordert Sepsis mehr Opfer als Herzinfarkt oder Schlaganfall.
  • Die direkten und langfristigen Kosten belaufen sich laut Bericht auf rund 2 Milliarden Franken pro Jahr.
Mehr anzeigen

In der Schweiz werden jedes Jahr über 20’000 Menschen mit einer Blutvergiftung im Spital behandelt. Rund 4000 versterben daran, wie ein neuer Bericht des Schweizer Sepsis-Programms zeigt.

Bei einer Sepsis, wie eine Blutvergiftung in der Fachsprache genannt wird, handle es sich damit um einen ebenso schwerwiegenden und häufigen medizinischen Notfall wie bei einem Schlaganfall oder bei einem Herzinfarkt, teilten das Schweizer Sepsis-Programm (Swiss Sepsis Program, SSP) und die Eidgenössische Qualitätskommission (EQK) am Donnerstag mit. An Schlaganfällen und Herzinfarkten sterben jährlich je rund 2500 Menschen in der Schweiz.

«Die Gefahr durch Sepsis wird immer noch unterschätzt», wurde die Erstautorin des SSP-Berichts, Nora Lüthi, in der Mitteilung zitiert.

Die Zahl der Sepsis Todesfälle sei trotz fortschrittlicher Pflege in den letzten Jahren weitgehend unverändert geblieben. Betroffen seien alle Altersgruppen, besonders aber Säuglinge und ältere Menschen.

Hohe Kosten

Rund 40 Prozent der Spitalfälle mit einer Sepsis-Diagnose werden auf einer Intensivstation behandelt. Die durchschnittlichen Kosten eines Sepsis-Falls liegen gemäss Bericht bei rund 50’000 Franken. Damit kosten die Schweizer Sepsis-Fälle laut dem Bericht über eine Milliarde Franken pro Jahr.

Rechne man die Kosten für Rehabilitation, Nachsorge und die Behandlung langfristiger Komplikationen über die darauffolgenden drei Jahre hoch, dürften die direkten Kosten in der Schweiz schätzungsweise auf das Doppelte, also auf 2 Milliarden Franken pro Jahr ansteigen, hiess es weiter.

Das Schweizer Sepsis-Programm (Swiss Sepsis Program SSP) ist in der gemeinsamen Verantwortung des Universitäts-Kinderspitals Zürich, des Inselspitals Bern und des Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (CHUV). Es wird von der Eidgenössischen Qualitätskommission für das Gesundheitswesen finanziert.

Meistgelesen

Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress
Ermittler finden brisante Details zu Flugziel der russischen Drohnen
Stiller Feind tötet in Schweizer Spitälern jedes Jahr 4000 Menschen
Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika
Putin will's wissen

Mehr aus dem Ressort

Tödliche Schüsse auf Trump-Unterstützer. Schweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress

Tödliche Schüsse auf Trump-UnterstützerSchweigeminute für Kirk eskaliert – Tumult im US-Kongress

Grausamer Verdacht in Cuxhaven (D). Vater soll Sohn (17) mit Tötung von Schwester beauftragt haben

Grausamer Verdacht in Cuxhaven (D)Vater soll Sohn (17) mit Tötung von Schwester beauftragt haben

Allein mit zwei Kindern. Miss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika

Allein mit zwei KindernMiss Arizona, Podcasterin, Mutter – das ist Charlie Kirks Witwe Erika