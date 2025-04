Dieses Plakat in Pfungen ZH wurde erst nach über 100 Beschwerden entfernt. Frauen Zentrale Zürich

Die Frauenzentrale Zürich hat mit über 100 Beschwerden gegen ein provokantes Plakat eines Erotikclubs in Pfungen ZH einen Erfolg erzielt. Die Reklame, die leicht bekleidete Frauen zeigte, wurde daraufhin entfernt.

Die Plakatfirma und der Club Globe wiesen zunächst jede Verantwortung zurück.

Ein umstrittenes Plakat eines Erotikclubs in Pfungen ZH sorgte für Aufsehen und führte zu einem erfolgreichen Protest der Frauenzentrale Zürich. Die Werbung, die an einer belebten Strasse hing, zeigte Frauen in Dessous und teilweise oben ohne. Dies veranlasste die Frauenzentrale, ihre Mitglieder zu mobilisieren und über 100 Beschwerden bei der Lauterkeitskommission einzureichen. Das berichtet «20 Minuten».

Die Initiative begann im Dezember 2024, als eine Juristin die Frauenzentrale auf das Plakat aufmerksam machte. Die Ombudsstelle hatte ihre Beschwerde zunächst abgelehnt, da sie das Plakat als gesetzeskonform ansah. Doch die Frauenzentrale wollte dieses Beispiel für die Sexualisierung von Frauen im öffentlichen Raum nicht akzeptieren.

Plakatfirma lehnt Verantwortung ab

Alexandra Müller, Kommunikationsleiterin der Frauenzentrale, erklärte, dass der Gemeinderat von Pfungen und die Plakatvermarktungsfirma keine Massnahmen ergreifen wollten: «Unser Ansprechpartner zeigte sich völlig uneinsichtig und lehnte jede Verantwortung ab», erklärt Müller gegenüber «20 Minuten».

Daher ermutigte die Organisation ihre Mitglieder, aktiv zu werden und Beschwerden bei der Lauterkeitskommission einzureichen. Diese sollten verdeutlichen, warum das Plakat nicht nur anstössig, sondern auch respektlos gegenüber Frauen ist.

Der Einsatz zahlt sich aus

Die Lauterkeitskommission reagierte auf die Flut von Beschwerden und forderte den Club Globe zu einer Stellungnahme auf. In ihrem Tätigkeitsbericht, schreibt die Lauterkeitskommission, sie habe «noch nie so viele Beschwerdeverfahren geführt wie im vergangenen Jahr». Der Einsatz der Frauenzentrale zahlte sich aus, denn das Plakat wurde schliesslich entfernt.

Ingo Heidbrink, der juristische Vertreter des Bordells, äusserte gegenüber 20 Minuten, dass er das Plakat nicht als anstössig empfand. Er betonte, dass die Plakatfirma das Sujet für unbedenklich hielt und der Club Globe nicht mit einem solchen Aufruhr gerechnet habe. Dennoch malte man Bikinis auf das Plakat, um den Protesten entgegenzukommen.

Unverständnis für Aufregung

Heidbrink erklärte weiter, dass die Kampagne nicht vorzeitig beendet wurde, sondern regulär auslief. Er zeigte Unverständnis für die Aufregung und verwies auf andere Werbungen, die seiner Meinung nach ähnlich provokant sind, aber keine Beschwerden hervorrufen.

Die Diskussion um die Entfernung von sexistischen Plakaten aus dem öffentlichen Raum bleibt ein aktuelles Thema. Die Frauenzentrale Zürich hat mit ihrem Engagement ein Zeichen gesetzt und gezeigt, dass kollektiver Protest Wirkung zeigen kann.

