Die Autokrise macht auch Schweizer Unternehmen weiter zu schaffen. Diesmal trifft es einen Zulieferer aus St. Gallen, der eine ganze Fabrik schliessen muss. 110 Stellen sind bedroht.

Die Autoindustrie steckt in der Krise – und das bekommen auch hiesige Unternehmen zu spüren. Aktuell etwa der Industriekonzern SFS mit Sitz in Heerbrugg SG: Der Autozulieferer plant bis 2027 die Schliessung seines Werkes in Flawil SG, insgesamt sind 110 Jobs betroffen.

Begründet wird der Schritt mit dem Rückgang der Nachfrage in der Automobilindustrie. Umbrüche in der Branche in Europa hätten zu einem «drastischen Nachfragerückgang» in der Lieferkette geführt, von dem auch SFS betroffen sei, teilte das Unternehmen mit.

Jobs teils verlagert, Rest abgebaut

Teile der Produktion und rund ein Drittel der betroffenen Stellen wolle man nach Heerbrugg verlagern. Der Rest der 110 Stellen wird gestrichen. «Wir bedauern, wenn wir uns von Mitarbeitenden trennen müssen, sind jedoch überzeugt, dass diese Massnahme notwendig ist, um unsere Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern», lässt sich SFS-CEO Jens Breu in der Mitteilung zitieren.

Bis 7. November läuft ein Konsultationsverfahren, an dem sich alle betroffenen Mitarbeitenden beteiligen können. «Nach Abschluss des Konsultationsverfahrens entscheidet SFS über die definitive Zukunft des Standorts Flawil», heisst es in der Mitteilung weiter.