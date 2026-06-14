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Abstimmung 14. Juni 2026 Showdown bei der «10-Mio-Schweiz» – um 12 Uhr folgen die ersten Resultate

Sven Ziegler

14.6.2026

Beat Jans (SP) und Thomas Matter (SVP) vertraten beide vehement ihre Ansichten.
Beat Jans (SP) und Thomas Matter (SVP) vertraten beide vehement ihre Ansichten.
Keystone / blue News Bildmontage

Die Stimmberechtigten haben sich heute zu zwei Bundesvorlagen geäussert: der SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» und der Änderung des Zivildienstgesetzes. blue News begleitet den Abstimmungssonntag mit allen Ergebnissen im Live-Ticker.

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Stefan Michel, Petar Marjanović, Dominik Müller, Fabienne Berner, Sven Ziegler

14.06.2026, 11:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Zur Abstimmung standen zwei Bundesvorlagen: die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz (Nachhaltigkeitsinitiative)» und die Änderung des Zivildienstgesetzes.
  • Die Zivildienst-Vorlage will verhindern, dass Armeeangehörige spät in den Zivildienst wechseln – neu gilt eine Mindestpflicht von 150 Diensttagen.
  • Alle Ergebnisse nach Gemeinde und Kanton findest du in der interaktiven Karte auf blue News.
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  • 11.15 Uhr

    Bürgerliches und linkes Nein-Lager zur 10-Millionen-Schweiz-Initiative wollen nicht miteinander fiebern

    Guten Morgen aus Bern! Der blue News Reporter besucht heute das Nein-Lager bei der SVP-Initiative – genauer gesagt: die beiden Nein-Lager. Denn bürgerliche und linke Kräfte haben sich bewusst dagegen entschieden, den Abstimmungssonntag gemeinsam zu verbringen, und verfolgen das Geschehen in zwei separaten, eigens reservierten Räumlichkeiten. Die rund 800 Meter Distanz zwischen den Veranstaltungsorten lässt sich dabei durchaus als Symbol für die inhaltlichen Differenzen lesen – darüber nämlich, wie das breite Bündnis von Links bis Mitte gemeinsam mit der Wirtschaft gegen das SVP-Anliegen vorgehen soll.

    Gut zehn Minuten Fussmarsch trennen die Abstimmungsanlässe der linken und der bürgerlichen Gegner*innen der 10-Millionen-Schweiz-Initiative. 
    Gut zehn Minuten Fussmarsch trennen die Abstimmungsanlässe der linken und der bürgerlichen Gegner*innen der 10-Millionen-Schweiz-Initiative. 
    Screenshot Open Streetmap

    Wer vorbeischauen möchte: Die Bürgerlichen treffen sich im Restaurant Grosse Schanze, die Linken im Hotel Bern. Das Ja-Komitee samt SVP-Kader verfolgt den Tag derweil im Hotel Krone in Aarberg BE, wo blue News mit einem zweiten Team vor Ort sein wird. Solche Veranstaltungen sind in der Regel öffentlich zugänglich – und für einen Apéro dürfte gesorgt sein.

    • Mehr anzeigen

Die Schweiz hat abgestimmt. Heute lagen zwei eidgenössische Vorlagen auf dem Tisch: Die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» will das Bevölkerungswachstum deckeln und würde im Extremfall die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU erfordern.

Die zweite Vorlage, die Änderung des Zivildienstgesetzes, soll den Wechsel vom Militär in den Zivildienst erschweren – unter anderem durch eine Mindestanzahl von 150 Zivildiensttagen und strengere Regeln für Unteroffiziere und Offiziere. blue News hält dich im Ticker auf dem Laufenden.

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