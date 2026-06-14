11.15 Uhr

Guten Morgen aus Bern! Der blue News Reporter besucht heute das Nein-Lager bei der SVP-Initiative – genauer gesagt: die beiden Nein-Lager. Denn bürgerliche und linke Kräfte haben sich bewusst dagegen entschieden, den Abstimmungssonntag gemeinsam zu verbringen, und verfolgen das Geschehen in zwei separaten, eigens reservierten Räumlichkeiten. Die rund 800 Meter Distanz zwischen den Veranstaltungsorten lässt sich dabei durchaus als Symbol für die inhaltlichen Differenzen lesen – darüber nämlich, wie das breite Bündnis von Links bis Mitte gemeinsam mit der Wirtschaft gegen das SVP-Anliegen vorgehen soll.

Gut zehn Minuten Fussmarsch trennen die Abstimmungsanlässe der linken und der bürgerlichen Gegner*innen der 10-Millionen-Schweiz-Initiative. Screenshot Open Streetmap

Wer vorbeischauen möchte: Die Bürgerlichen treffen sich im Restaurant Grosse Schanze, die Linken im Hotel Bern. Das Ja-Komitee samt SVP-Kader verfolgt den Tag derweil im Hotel Krone in Aarberg BE, wo blue News mit einem zweiten Team vor Ort sein wird. Solche Veranstaltungen sind in der Regel öffentlich zugänglich – und für einen Apéro dürfte gesorgt sein.