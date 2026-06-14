Abstimmung 14. Juni 2026Showdown bei der «10-Mio-Schweiz» – um 12 Uhr folgen die ersten Resultate
Sven Ziegler
14.6.2026
Die Stimmberechtigten haben sich heute zu zwei Bundesvorlagen geäussert: der SVP-Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz» und der Änderung des Zivildienstgesetzes. blue News begleitet den Abstimmungssonntag mit allen Ergebnissen im Live-Ticker.
Bürgerliches und linkes Nein-Lager zur 10-Millionen-Schweiz-Initiative wollen nicht miteinander fiebern
Guten Morgen aus Bern! Der blue News Reporter besucht heute das Nein-Lager bei der SVP-Initiative – genauer gesagt: die beiden Nein-Lager. Denn bürgerliche und linke Kräfte haben sich bewusst dagegen entschieden, den Abstimmungssonntag gemeinsam zu verbringen, und verfolgen das Geschehen in zwei separaten, eigens reservierten Räumlichkeiten. Die rund 800 Meter Distanz zwischen den Veranstaltungsorten lässt sich dabei durchaus als Symbol für die inhaltlichen Differenzen lesen – darüber nämlich, wie das breite Bündnis von Links bis Mitte gemeinsam mit der Wirtschaft gegen das SVP-Anliegen vorgehen soll.
Wer vorbeischauen möchte: Die Bürgerlichen treffen sich im Restaurant Grosse Schanze, die Linken im Hotel Bern. Das Ja-Komitee samt SVP-Kader verfolgt den Tag derweil im Hotel Krone in Aarberg BE, wo blue News mit einem zweiten Team vor Ort sein wird. Solche Veranstaltungen sind in der Regel öffentlich zugänglich – und für einen Apéro dürfte gesorgt sein.
Die Schweiz hat abgestimmt. Heute lagen zwei eidgenössische Vorlagen auf dem Tisch: Die SVP-Initiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» will das Bevölkerungswachstum deckeln und würde im Extremfall die Kündigung des Personenfreizügigkeitsabkommens mit der EU erfordern.
Die zweite Vorlage, die Änderung des Zivildienstgesetzes, soll den Wechsel vom Militär in den Zivildienst erschweren – unter anderem durch eine Mindestanzahl von 150 Zivildiensttagen und strengere Regeln für Unteroffiziere und Offiziere. blue News hält dich im Ticker auf dem Laufenden.