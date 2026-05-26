Eine neue Studie zeigt: Das Sicherheitsgefühl der Schweizer Bevölkerung hat sich weiter verschlechtert. KEYSTONE

Eine neue Studie der ETH Zürich und Militärakademie zeigt: Die Schweizer Bevölkerung blickt zunehmend besorgt auf die Sicherheitslage und steht einer stärkeren militärischen Zusammenarbeit offener gegenüber.

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Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Sicherheitsgefühl der Schweizer Bevölkerung hat sich weiter verschlechtert: 86 Prozent sehen die Sicherheitslage kritisch, und auch die Zukunft der Schweiz wird pessimistischer eingeschätzt.

Gleichzeitig wünschen sich so viele Menschen wie nie seit 1986 höhere Ausgaben für die Armee sowie mehr Zusammenarbeit mit der Nato und europäischen Verteidigungsbündnissen.

Die Zustimmung zur Neutralität ist hingegen gesunken. Mehr anzeigen

Das Sicherheitsgefühl von Schweizern und Schweizerinnen hat sich gegenüber 2025 weiter verschlechtert. In einer Befragung ist der Wunsch nach mehr Geld für die Armee und mehr sicherheitspolitischer Kooperation gestiegen. Und die Zustimmung zur Neutralität ist gesunken.

86 Prozent der Stimmberechtigten finden, dass sich die Sicherheitslage verschlechtert hat. 2024 waren noch 81 Prozent dieser Meinung. Auch die Zukunft der Schweiz wird gegenüber 2024 deutlich schlechter beurteilt. Noch rund vier von fünf Antwortenden fühlen sich sicher.

Die Zahlen gehen aus der am Dienstag in Bern veröffentlichten Studie der Militärakademie und des Center for Security Studies der ETH Zürich hervor. So viele wie nie seit 1986 wollen mehr Geld für die Armee bereitstellen.

56 Prozent waren für eine Annäherung an die Nato; ein Drittel würde einen Nato-Beitritt bejahen. 43 Prozent fanden, die Mitgliedschaft in einem europäischen Verteidigungsbündnis würde mehr Sicherheit bieten als das Beibehalten der Neutralität. Die Zustimmung zur Neutralität ist gesunken.