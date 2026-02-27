  1. Privatkunden
«Emotionale Reaktionen» wegen IT-Chaos Jetzt schützen Walliser Arbeitslosenkassen ihr Personal mit Sicherheitsleuten

SDA

27.2.2026 - 12:37

Wegen einer missglückten IT-Umstellung warteten viele Arbeitslose monatelang auf ihre Versicherungsleistungen.
Wegen einer missglückten IT-Umstellung warteten viele Arbeitslose monatelang auf ihre Versicherungsleistungen.
Symbolbild: Keystone

Die IT-Panne bei der Arbeitslosenversicherung hat im Wallis präventive Sicherheitsmassnahmen ausgelöst. Zwar kam es bislang zu keinen ernsten Zwischenfällen, doch mehrere Kassen schützen ihr Personal vorsorglich.

Keystone-SDA

27.02.2026, 12:37

27.02.2026, 12:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wegen Verzögerungen bei der Auszahlung von Arbeitslosentaggeldern setzen mehrere Arbeitslosenkassen im Kanton Wallis präventiv Sicherheitspersonal ein.
  • Zuvor ist es vermehrt zu emotionalen Reaktionen gekommen.
  • Laut Seco und Gewerkschaften gab es bislang keine ernsthaften Zwischenfälle, die Sicherheitsmassnahmen werden von den Kassen selbst beschlossen und vom Ausgleichsfonds der Arbeitslosenversicherung finanziert.
Mehr anzeigen

In mehreren Arbeitslosenkassen im Kanton Wallis ist wegen den Verzögerungen der Auszahlung von Taggeldern Sicherheitspersonal im Einsatz. Es handle sich um präventive Massnahmen, zu kritischen Situationen sei es bislang nicht gekommen.

Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA einen entsprechenden Bericht des «Walliser Boten». Dieser berichtete darüber, dass sich gewisse Arbeitslosenkassen mit einer verstärkten Häufung emotionaler Reaktionen konfrontiert sähen.

Deshalb hätten sowohl die öffentlichen Arbeitslosenkassen als auch die Zweigstellen der Gewerkschaften Unia und Syna Sicherheitspersonal zugezogen, um die Angestellten vor Übergriffen zu schützen. Bis anhin ist es gemäss dem Bericht des «Walliser Boten» aber noch zu keinen wirklich bedrohlichen Situationen gekommen.

Massnahmen auch in anderen Kantonen

Auch in weiteren Kantonen sei Sicherheitspersonal im Einsatz, teilte eine Mediensprecherin der Gewerkschaft Unia auf Anfrage mit. Es sei zu sehr wenigen kritische Situationen gekommen, die aber nichts mit dem neuen System zu tun gehabt hätten.

Die Kosten für die Sicherheitsmassnahmen werden vom Ausgleichfonds der Arbeitslosenversicherung getragen, wie das Seco schreibt. Der Entscheid, Sicherheitsangestellte einzustellen, werde ausschliesslich von den Arbeitslosenkassen getroffen. Das Seco mache keine Vorgaben dazu.

Technische Störung behoben

Die technischen Störungen seien inzwischen behoben, so das Seco weiter. Die Systemgeschwindigkeit habe aber noch nicht das gewünschte Niveau erreicht, sei aber auf einem guten Weg dahin.

Die Verbesserungen des Systems und die Behebung der Problemen werde in der nun folgenden intensiven Nachbetreuungsphase fortgesetzt, heisst es weiter. Diese werde bis Juni 2026 andauern und darüber hinaus fortgesetzt.

Am 6. Januar hatte das Seco ein neues IT-System aufgeschaltet. Dabei wurde der Release von erheblichen technischen Problemen begleitet. Das hatte zur Folge, dass viele Arbeitslosengelder nur verspätet oder noch gar nicht ausbezahlt werden konnten. Betroffen waren in erster Linie neu angemeldete Arbeitslose, für die der Anspruch auf Arbeitslosengelder noch abgeklärt werden musste.

Nächster Anlauf für Frieden? Nach neuen Gesprächen zwischen ukrainischen und amerikanischen Diplomaten am Donnerstag in Genf rückt nun auch Moskau wieder an den Verhandlungstisch. Schon Anfang März soll es ein Treffen mit russischen Vertretern geben.

27.02.2026

Islamabad wirft den Taliban seit langem die Unterstützung von Terrorgruppen vor. Jetzt eskaliert der Konflikt zwischen den Nachbarn.

27.02.2026

Tausende Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein sind veröffentlicht worden. Jetzt meldet sich US-Präsident Donald Trump erstmals länger dazu – und macht Demokraten erneut Vorwürfe.

24.12.2025

