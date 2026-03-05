Sie deckte Affäre des Ehemanns auf – jetzt müssen beide büssen

Der Prozess fand im Bezirksgericht in Bülach statt. Keystone

Was als heimliche Affäre begann, endete im Gerichtssaal: Nachdem die Beziehung zwischen einem Filialleiter und seiner Angestellten aufflog, gerieten zwei Familien in einen erbitterten Konflikt – nun stehen in Bülach beide Ehepartner vor Gericht.

Jahrelang führten ein Filialleiter und eine Angestellte eine Beziehung, die sie besser nie begonnen hätten. Beide verheiratet, beide aus einem Umfeld, in dem Loyalität und Anstand mehr zählen als persönliche Freiheit. Was als rauschhafte Affäre begann, endete als öffentlich verhandeltes Familiendrama.

Sechs Jahre lang schaffen es die beiden, ihre Leidenschaft zu verbergen – bis die Ehefrau des Mannes im Jahr 2023 das Handy ihres Mannes in die Hand nimmt und dort einen achtminütigen Videocall entdeckt, wie der «Tages-Anzeiger» berichtet. Darauf: die Geliebte nackt unter der Dusche. Der Ehemann gesteht alles. Die Ehefrau verlangt ein Ende – sucht sogar das Gespräch mit der anderen Frau. Doch die Begegnung heizt die Situation erst richtig an.

Aus der privaten Affäre entwickelt sich ein Streit zwischen zwei Familien, der immer grössere Kreise zieht. Wie das Ehepaar berichtet, habe die Verwandtschaft der Geliebten Druck aufgebaut, Beweise verlangt und gedroht, wenn das Material nicht gezeigt werde. Der Mann behauptet, er habe sich mit Geld freikaufen wollen, insgesamt 200'000 Franken seien geflossen. Belege dafür gibt es nicht, schreibt die Zeitung weiter.

Als sich die Spannungen über Monate steigern, verliert die Ehefrau schliesslich die Kontrolle. Im April 2024 schickt sie das brisante Video an Angehörige der Geliebten – zusammen mit Beleidigungen. Sie sagt später, sie habe den Streit nur endlich beenden wollen: «Ich wollte meine Ruhe.»

Beide Ehepartner wurden verurteilt

Wenig später stehen die beiden jedoch selbst vor Gericht. Er, weil er die intime Aufnahme ohne Zustimmung gespeichert haben soll, sie, weil sie das Video verbreitete. Die Staatsanwaltschaft forderte für beide Geldstrafen.

Während des Prozesses zeichnen die Beschuldigten das Bild zweier Menschen, die von der Situation überfordert waren. Die Ehefrau sieht sich als Opfer fortwährender Einschüchterung, ihre Anwältin betont ihren psychischen Zusammenbruch. Der Mann argumentiert, seine Geliebte habe gewusst, dass er regelmässig Filmaufnahmen machte, so der «Tages-Anzeiger».

Der Richter in Bülach glaubt weder der einen noch dem anderen. Er verurteilt den Filialleiter zu einer bedingten Geldstrafe wegen Verletzung der Privatsphäre und übler Nachrede. Er wird zu einer bedingten Gelfstrafe von 80 Tagessätzen zu 40 Franken verurteilt. Auch die Ehefrau wird schuldig gesprochen. Sie habe aus Rache gehandelt, nicht aus Notwehr. Ihr Strafmass: 120 Tagessätze à 30 Franken, bedingt.

Beide Urteile sind noch nicht rechtskräftig.