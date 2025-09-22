  1. Privatkunden
Blitzerpanne im Baselbiet Sie fuhren einmal zu schnell – und mussten doppelt zahlen

Andreas Fischer

22.9.2025

Zwei Baselbieter Gemeinden haben Geschwindigkeitsbussen doppelt verschickt.
Zwei Baselbieter Gemeinden haben Geschwindigkeitsbussen doppelt verschickt.
EPA

Zu schnell fahren lohnt sich nicht: Einige Temposünder im Baselbiet wurden sogar doppelt gebüsst. Sie bekamen für dieselbe Tat Knöllchen von verschiedenen Gemeinden.  Einzelfälle, versichern die Verwaltungen.

Andreas Fischer

22.09.2025, 16:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Messfirma hat am selben Tag für zwei Baselbieter Gemeinden Geschwindigkeitsüberschreitungen geblitzt.
  • Einige Temposünder bekamen daraufhin zwei Bussbescheide für dieselbe Tat - einmal aus Arlesheim und einmal aus Bottmingen.
  • Grund war ein Fehler der Messfirma. Die Betroffenen sollen nun ihr zu viel gezahltes Geld zurückbekommen.
Mehr anzeigen

Einmal zu schnell gefahren, aber doppelt gebüsst: Im Baselbiet sind Autolenker für ein und dieselbe Geschwindigkeitsüberschreitung zweimal zur Kasse gebeten worden - und zwar von zwei verschiedenen Gemeinden. Wie das SRF-Regionaljournal berichtet, bekamen einige Personen Bussbescheide sowohl aus Arlesheim als auch aus Bottmingen.

Grund für die doppelten Knöllchen sei demnach ein Fehler bei der Firma gewesen, die für die beiden Baselbieter Gemeinden die Geschwindigkeitsmessungen durchführt. An dem betroffenen Tag seien in Arlesheim und Bottmingen Kontrollen durchgeführt worden, erklärte Arlesheimer Gemeindeverwalterin Katrin Bartels gegenüber dem Regionaljournal.

Speichermedium wurde zwei Mal verwendet

Ein technisches Versehen habe dann in einigen Fällen zur Doppel-Busse geführt: «In Bottmingen wurde aus Versehen ein Speichermedium verwendet, das zuvor in Arlesheim zum Einsatz gekommen war», so Bartels. Das Problem: Die Messungen aus Arlesheim wurden nicht komplett gelöscht und in Bottmingen ein zweites Mal ausgelesen.

Die betroffenen Personen sollen nun angeschrieben werden und die doppelt gezahlte Busse erstattet bekommen. Es sei in zehn Jahren Zusammenarbeit mit der Firma der erste Vorfall dieser Art, sagte Katrin Bartels. Die Leimentaler Gemeinde bearbeite «2000 bis 2500 Bussen pro Jahr».

Stadt Zürich testet Lärmradar gegen Autoposer

Stadt Zürich testet Lärmradar gegen Autoposer

Die Stadt Zürich will einen Lärmradar gegen lästige Autoposer testen. Das Gerät soll von April bis Juni an Strecken stehen, die bei den Posern beliebt sind. Es bleibt noch beim Test, Bussen spricht die Polizei nicht aus, da die gesetzliche Grundlage dazu noch fehlt. Zusätzlich stellt die Polizei Lärmdisplays auf, die den Vorbeifahrenden anzeigen, ob sie zu laut unterwegs sind.

09.04.2025

