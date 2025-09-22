Blitzerpanne im BaselbietSie fuhren einmal zu schnell – und mussten doppelt zahlen
Andreas Fischer
22.9.2025
Zu schnell fahren lohnt sich nicht: Einige Temposünder im Baselbiet wurden sogar doppelt gebüsst. Sie bekamen für dieselbe Tat Knöllchen von verschiedenen Gemeinden. Einzelfälle, versichern die Verwaltungen.
Einmal zu schnell gefahren, aber doppelt gebüsst: Im Baselbiet sind Autolenker für ein und dieselbe Geschwindigkeitsüberschreitung zweimal zur Kasse gebeten worden - und zwar von zwei verschiedenen Gemeinden. Wie das SRF-Regionaljournal berichtet, bekamen einige Personen Bussbescheide sowohl aus Arlesheim als auch aus Bottmingen.
Grund für die doppelten Knöllchen sei demnach ein Fehler bei der Firma gewesen, die für die beiden Baselbieter Gemeinden die Geschwindigkeitsmessungen durchführt. An dem betroffenen Tag seien in Arlesheim und Bottmingen Kontrollen durchgeführt worden, erklärte Arlesheimer Gemeindeverwalterin Katrin Bartels gegenüber dem Regionaljournal.
Speichermedium wurde zwei Mal verwendet
Ein technisches Versehen habe dann in einigen Fällen zur Doppel-Busse geführt: «In Bottmingen wurde aus Versehen ein Speichermedium verwendet, das zuvor in Arlesheim zum Einsatz gekommen war», so Bartels. Das Problem: Die Messungen aus Arlesheim wurden nicht komplett gelöscht und in Bottmingen ein zweites Mal ausgelesen.
Die betroffenen Personen sollen nun angeschrieben werden und die doppelt gezahlte Busse erstattet bekommen. Es sei in zehn Jahren Zusammenarbeit mit der Firma der erste Vorfall dieser Art, sagte Katrin Bartels. Die Leimentaler Gemeinde bearbeite «2000 bis 2500 Bussen pro Jahr».
