  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Tragödie in Crans-Montana «Sie haben das nicht absichtlich getan» – Freund verteidigt Barbetreiber Moretti

Samuel Walder

22.2.2026

Ein Freund der Morettis meldet sich jetzt zu Wort und verteidigt die Barbetreiber.
Ein Freund der Morettis meldet sich jetzt zu Wort und verteidigt die Barbetreiber.
KEYSTONE

Während der Prozess zur Brandkatastrophe von Crans-Montana läuft, meldet sich ein enger Freund von Jacques Moretti zu Wort. Er hält zum Barbetreiber – und spricht von einem «schrecklichen» Unglück, das niemand absichtlich verursacht habe.

Samuel Walder

22.02.2026, 13:22

22.02.2026, 14:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein enger Freund von Jacques Moretti stellt sich trotz der Brandkatastrophe von Crans-Montana öffentlich hinter den Barbetreiber und betont, die Tat sei nicht vorsätzlich geschehen.
  • Der Freund bestätigt frühere finanzielle Unterstützung beim Umbau der Bar, weist jedoch Gerüchte zurück, er habe die Kaution von 400'000 Franken bezahlt.
  • Während der Prozess weiterläuft, verweist Morettis Anwalt auf das Untersuchungsgeheimnis und warnt vor Spekulationen aus dem Privatleben.
Mehr anzeigen

Mitten im aufwühlenden Gerichtsprozess rund um die Brandkatastrophe von Crans-Montana meldet sich nun ein enger Freund von Jacques Moretti zu Wort. Gilles, der den Barbetreiber seit den 2000er-Jahren kennt, steht weiterhin zu ihm – trotz der Tragödie mit 41 Toten.

Wie RTS berichtet, waren Moretti und Gilles früher beide im Milieu tätig. Gilles betrieb fast 20 Jahre lang eine Escort-Website, die er 2022 verkaufte. Als Moretti 2008 wegen Zuhälterei verurteilt wurde, war Gilles ein enger Gesprächspartner. Strafrechtlich verfolgt wurde er damals nicht.

Im Gespräch mit dem «Tagesanzeiger» beschreibt Gilles ihre Verbindung so: «Wenn man sich wieder begegnet, ist es, als wäre die Zeit nie vergangen.»

41 Tote – viele davon minderjährig

Was in der Neujahrsnacht in der Bar «Le Constellation» geschah, nennt Gilles «schrecklich». Beim Brand kamen 41 Menschen ums Leben, viele davon minderjährig. Über hundert weitere wurden teils schwer verletzt.

«Ich bin selbst Vater», sagt er. «Niemand ist dafür gemacht, sein eigenes Kind zu überleben.»

Tragödie in Crans-Montana VS. 16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging

Tragödie in Crans-Montana VS16-jähriges Brandopfer macht erste Schritte – er filmte das Video, das um die Welt ging

Trotz allem verteidigt er Moretti und dessen Ehefrau: «Aber, mein Gott, sie haben das nicht absichtlich getan. Ich fürchte den Moment, in dem ich ihn und seine Frau wiedersehen werde. Sie sind am Boden zerstört. Ich weiss nicht, wie man damit leben kann.»

Finanzielle Unterstützung – aber keine Millionen-Kaution

Gilles hatte auch eine direkte Verbindung zur Katastrophen-Bar: Er lieh dem Ehepaar für den Umbau «weniger als 30’000 Franken», wie er bestätigt. Das Geld sei zurückgezahlt worden. Wenn die Morettis die Bar übernommen hätten, hätten sie kaum Mittel gehabt und wären auf Hilfe von Verwandten und Freunden angewiesen gewesen.

Nach der Hinterlegung einer Kaution von 400'000 Franken durch eine unbekannte Person kursierte das Gerücht, Gilles habe diese Summe bezahlt. Das weist er entschieden zurück: «Ich bin kein Milliardär.»

Dass das Verhältnis weiterhin eng ist, zeigt eine Einladung zum Geburtstag des ältesten Sohnes der Morettis.

Anwalt schweigt – «trägt nicht zur Wahrheitsfindung bei»

Morettis Anwalt Patrick Michod wollte sich gegenüber dem «Tagesanzeiger» nicht zu Gilles’ Aussagen äussern. Zum einen aus Respekt vor dem Untersuchungsgeheimnis, zum anderen, «weil diese Punkte in keinem Zusammenhang mit dem Sachverhalt stehen und in keiner Weise zur Wahrheitsfindung beitragen».

Informationen aus dem Privatleben seines Mandanten würden lediglich «Wut und Spannungen schüren».

Meistgelesen

Kanada gleicht gegen die USA in der 39. Minute aus ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag
Sicherheitsleute erschiessen Bewaffneten in Trumps Residenz Mar-a-Lago
Schlussphase läuft: Nivokazi schnürt den Hattrick
Schon 7 Tote in Österreich – Gefahr in der Schweiz weiter hoch
«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»

Mehr zu Crans-Montana

Brandkatastrophe in Crans-Montana. Neue Bilder zeigen die Zerstörung in der Bar – und werfen Fragen auf

Brandkatastrophe in Crans-MontanaNeue Bilder zeigen die Zerstörung in der Bar – und werfen Fragen auf

Brandkatastrophe. Schweiz und Italien verstärken Zusammenarbeit nach Brand in Crans

BrandkatastropheSchweiz und Italien verstärken Zusammenarbeit nach Brand in Crans

Pilloud in Erklärungsnot. Walliser Staatsanwältin ist in gleicher Zunft wie Nicolas Féraud

Pilloud in ErklärungsnotWalliser Staatsanwältin ist in gleicher Zunft wie Nicolas Féraud