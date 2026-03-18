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Augenzeugen zum Gondelabsturz «Sie versuchten 30 Minuten lang, eine Person wiederzubeleben»

Lea Oetiker

18.3.2026

Ein Pollizei Einsatzfahrzeug steht bei der Talstation der Titlisbahnen der Gondelbahn Engelberg.
Ein Pollizei Einsatzfahrzeug steht bei der Talstation der Titlisbahnen der Gondelbahn Engelberg.
KEYSTONE

In Engelberg OW ist am Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt und den Hang hinuntergestürzt. Augenzeugen berichten.

Lea Oetiker

18.03.2026, 14:23

18.03.2026, 15:14

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Engelberg OW ist am Mittwochvormittag eine Gondel abgestürzt und hat sich dabei mehrfach überschlagen.
  • Ein Augenzeuge berichtete von starkem Wind und Wiederbelebungsversuchen vor Ort.
  • Laut den Bergbahnen Titlis läuft derzeit die Evakuierung der noch festsitzenden Passagiere.
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Am Mittwochvormittag ist in Engelberg OW eine Gondel abgestürzt. Videos von Augenzeugen, die «20 Minuten» und «Blick» zugespielt wurden, zeigen den Vorfall. Darauf ist zu sehen, wie sich die Gondel mehrmals überschlägt, während sie einen schneebedeckten Hang runterrollt.

«Sie haben eine Person sicher 30 Minuten versucht, wiederzubeleben», sagte ein Augenzeuge zum «Blick». «Es hat stark gewindet. Dann gab es einen Ruck, wo sich das Seil bewegt hat», beschreibt er den Unfallhergang. Schliesslich sei die Kabine abgestürzt.

Unglücksursache unklar. Eine Person stirbt bei Gondelabsturz in Engelberg

Unglücksursache unklarEine Person stirbt bei Gondelabsturz in Engelberg

Gegenüber «20 Minuten» sagt ein Augenzeuge, dass über die Lautsprecher eine Durchsage erfolgte, dass alle Passagiere in den Gondeln sicher seien und es etwas länger dauere. Man solle ruhig bleiben.

Inzwischen, so der Leser weiter, befänden sich auf nahezu jedem Mast Mitarbeitende der Bergbahnen, offenbar mit Vorbereitungen für die Evakuierung der festsitzenden Fahrgäste beschäftigt. Eine Sprecherin der Bergbahnen Titlis bestätigte gegenüber «20 Minuten» kurz vor 14 Uhr, dass die Evakuierung der Gondelpassagiere mittlerweile im Gang sei.

Um 15 Uhr informierte die Polizei, dass beim Unglück eine Person verstorben ist.

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