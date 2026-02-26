  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ennetbürgen NW 74-Jährige wird seit Mittwoch vermisst – hast du Pia Meyer gesehen?

Dominik Müller

26.2.2026

Wird seit Mittwoch in Ennetbürgen NW vermisst: Pia Meyer.
Wird seit Mittwoch in Ennetbürgen NW vermisst: Pia Meyer.
Kantonspolizei Nidwalden

Seit Mittwoch wird die 74-jährige Pia Meyer vermisst. Sie verliess zu Fuss ihre Wohnung in Ennetbürgen NW. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Redaktion blue News

26.02.2026, 14:42

26.02.2026, 14:49

Die 74-jährige Pia Meyer, wird seit Mittwoch, 25. Februar, 8.30 Uhr, gesucht. Sie verliess um Mitternacht ihre Wohnung in Ennetbürgen NW und begab sich zu Fuss in allgemeine Richtung Buochs, wie die Kantonspolizei Nidwalden in einer Mitteilung schreibt. Um etwa 2 Uhr verliert sich demnach ihre Spur im Bereich der Ennetbürgerstrasse 23 in Buochs. Seither ist ihr Aufenthaltsort unbekannt.

Pia Meyer ist ungefähr 171 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Sie hat graue schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt des Weggangs trug sie eine dunkle Hose und eine pinkfarbene Jacke. Sie spricht Schweizerdeutsch. Für weitere Angaben verweist die Polizei auf das Foto (oben).

Wer zum Verbleib von Pia Meyer Angaben machen kann, wird gebeten über die Telefonnummer 041 618 44 66 mit der Kantonspolizei Nidwalden Kontakt aufzunehmen. Alternativ können Hinweise auch an jede andere Polizeistelle gemacht werden.

Mehr aus dem Ressort

«Ich fühle mich nicht ernst genommen». Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

«Ich fühle mich nicht ernst genommen»Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit

Hochpreissegment bricht ein. 7200 Franken für 3,5 Zimmer – diese Luxus-Wohnungen in Zürich will keiner

Hochpreissegment bricht ein7200 Franken für 3,5 Zimmer – diese Luxus-Wohnungen in Zürich will keiner

Neues Konzept. SBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Neues KonzeptSBB lässt verspätete Züge künftig nicht mehr weiterfahren

Meistgelesen

Schweizer Fussballerin geht nach Garderoben-Skandal an die Öffentlichkeit
«Null Ahnung» – SP-Doyen geht frontal auf eigene Partei los
«Die Lebenserwartung der Russen beträgt hier 12 Minuten»
«Noch fälschere Rote» – Meier zerlegt VAR-Nacht in der Champions League
Børge Brende tritt nach Epstein-Enthüllungen als WEF-Chef zurück