Ein tragischer Todesfall beschäftigt derzeit die Behörden im Kanton Aargau. In einem Kinderheim in Brugg ist ein siebenjähriger Junge ums Leben gekommen. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Aargau gegenüber der «Aargauer Zeitung». Zuerst hatte das SRF-Regionaljournal Aargau Solothurn über den Vorfall berichtet.
Der Junge lebte in einer Wohngruppe der betreuten Einrichtung. Nach bisherigen Erkenntnissen starb das Kind, als es sich allein in einem Zimmer befand. Weitere Details zum Ablauf wurden zunächst nicht bekannt gegeben.
Adrian Schuler, Mediensprecher der Staatsanwaltschaft Aargau, bestätigte den Todesfall in einer betreuten Einrichtung für Kinder in Brugg. Zuständig für die Untersuchung ist die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach. «Zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegen keine Hinweise auf ein Delikt vor», erklärte Schuler.
Wie üblich würden dennoch umfassende Abklärungen vorgenommen. Dazu gehörten unter anderem Befragungen sowie Spurensicherungsmassnahmen. Vor Ort standen laut Staatsanwaltschaft sowohl Einsatzkräfte der Polizei als auch der Rettungsdienst im Einsatz. Zu medizinischen Details oder zum genauen Ablauf äusserte sich die Staatsanwaltschaft mit Verweis auf den frühen Stand der Ermittlungen nicht.
Kinderheim spricht von tragischem Unfall
Die Verantwortlichen des Kinderheims äusserten sich betroffen. Daniel Wölfle, Geschäftsleiter der Stiftung Kinderheim Brugg, sprach von einem «tragischen Unfall». Weitere Angaben wollte er derzeit nicht machen. Man äussere sich erst wieder, wenn die Ermittlungen abgeschlossen seien – auch aus Rücksicht auf die Betroffenen und deren Persönlichkeitsrechte.
Das Kinderheim Brugg verfügt über mehrere Wohngruppen sowie Aussenwohngruppen und Notfallplätze. Betreut werden Kinder und Jugendliche aus schwierigen sozialen Verhältnissen sowie junge Menschen ohne Elternhaus. Zusätzlich betreibt die Institution eine Tagessonderschule. Das Kinderheim ist Teil der Stiftung Kinderheim Brugg, die weitere Einrichtungen im Kanton Aargau führt.