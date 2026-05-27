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Verlagerung in die Türkei Berner Farb-Firma schliesst Produktion – 100 Jobs weg

Samuel Walder

27.5.2026

Siegwerk verlagert die Produktion ins Ausland.
Siegwerk verlagert die Produktion ins Ausland.
Siegwerk

Der Druck auf den Industriestandort Schweiz zeigt sich erneut: Siegwerk verlagert seine Produktion von Bargen BE in die Türkei – rund 100 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle.

Samuel Walder

27.05.2026, 12:56

27.05.2026, 12:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Druckfarbenfirma Siegwerk schliesst ihre Produktion in Bargen BE und streicht rund 100 Stellen.
  • Als Gründe nennt das Unternehmen den starken Franken, sinkende Nachfrage und die Verlagerung des Wachstums in andere Regionen.
  • Die Produktion wird künftig in die Türkei verlegt.
  • Auch andere Firmen wie Bally, Sigvaris oder Eversys bauen Stellen ab oder verlagern Teile der Produktion ins Ausland. 
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100 Stellen sind weg. Für die Angestellte der Firma Siegwerk in Bargen BE kommt die Kündigung überraschend. Der Grund: Das Unternehmen verlagert seine Produktion nach Tuzal in der Türkei, wo bereits ein Standort besteht. Das berichtet das Onlineportal «ajour». Nur die Technologieabteilung bleibt in der Schweiz. Siegwerk beschäftigt weltweit 5400 Personen, Bargen ist der einzige Standort hierzulande – entsprechend einschneidend ist der Entscheid für die Region.

Als Hauptgründe nennt das Unternehmen den starken Franken sowie strukturelle Veränderungen im Markt. In der Schweiz gibt es kaum noch Druckereien, die Etiketten für PET-Flaschen oder Folien herstellen. Gleichzeitig schwächelt der europäische Markt für UV-Druckfarben, die Nachfrage sinkt. Wachstum gibt es nur noch in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Afrika. Unter diesen Bedingungen sieht Siegwerk keinen Sinn mehr darin, in der Schweiz zu produzieren.

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Sozialplan für die Betroffenen

Für die betroffenen Mitarbeitenden wurde ein Sozialplan ausgearbeitet. 70 Prozent erhalten laut ajour.ch einen halben Jahreslohn oder mehr als Abfindung. Zusätzlich gibt es ein Bonussystem: Wer trotz Kündigung bis zum letzten Arbeitstag bleibt, bekommt für jeden Monat einen halben Monatslohn extra. Damit versucht das Unternehmen, den Übergang zumindest finanziell abzufedern.

Der Fall reiht sich in eine Serie von Produktionsverlagerungen ein. Immer mehr Firmen ziehen sich aus der Schweiz zurück oder reduzieren ihre Aktivitäten. So stellt Bally nach 175 Jahren die Produktion in Caslano TI ein und entlässt die letzten 27 Fabrikmitarbeiter. Auch die Sigvaris Group plant Sparmassnahmen und will bis zu 140 Stellen in St. Gallen und Wittenbach SG abbauen, während Teile der Produktion ins Ausland verlegt werden.

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Hohe US-Zölle zum Umdenken

Ein weiterer Treiber dieser Entwicklung sind internationale Rahmenbedingungen. Hohe US-Zölle zwingen den Kaffeemaschinenhersteller Eversys aus Siders VS zum Umdenken. Da das Unternehmen ein Drittel seines Umsatzes in den USA erzielt, werden Maschinen für diesen Markt künftig in Italien montiert. Die Produktion für andere Länder bleibt zwar in der Schweiz, dennoch verlieren Dutzende Temporärangestellte ihre Jobs.

Insgesamt zeigt sich ein klarer Trend: Hohe Kosten, ein starker Franken und veränderte Märkte setzen den Produktionsstandort Schweiz unter Druck. Immer mehr Unternehmen reagieren darauf mit Verlagerungen ins Ausland – mit direkten Folgen für Arbeitsplätze und ganze Regionen.

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