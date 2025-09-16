Der Fahrer wird jetzt angezeigt.

Die Kantonspolizei Graubünden hat am Montag auf dem Julierpass einen 51-jährigen Autofahrer aus Grossbritannien gestoppt. Er war 71 km/h schneller unterwegs als erlaubt.

Der Mann fuhr auf der Julierstrasse mit 151 km/h statt der erlaubten 80 km/h.

Die Polizei nahm ihm den ausländischen Führerausweis ab und kassierte ein Depositum.

Gegen den 51-Jährigen läuft nun ein Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Graubünden.

Ein 51-jähriger Brite ist am Montag auf dem Julierpass deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Laut Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden wurde sein Wagen nach 16.30 Uhr bei der Julieralp mit 151 km/h netto gemessen – erlaubt wären an dieser Stelle lediglich 80 km/h.

Die Polizei stoppte den Mann kurz darauf in Richtung Silvaplana. Sein ausländischer Führerausweis wurde aberkannt. Zudem musste er ein Depositum hinterlegen. Wie die Kantonspolizei weiter mitteilt, wird der Fahrer bei der Staatsanwaltschaft Graubünden angezeigt.

Der Julierpass gehört zu den wichtigen Nord-Süd-Verbindungen durch die Bündner Alpen. Die Strasse ist auf weiten Strecken durch Leitplanken gesichert und führt durch hochalpines Gelände.