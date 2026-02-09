  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt Sind 200 Franken für die SRG genug? Das musst du darüber wissen

Christian Thumshirn

9.2.2026

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative einfach erklärt – Sind 200 Franken genug? – Das musst du darüber wissen

Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer.

04.02.2026

Die Halbierungsinitiative «200 Franken sind genug!» will die Radio- und TV-Gebühren deutlich senken. Wer hinter der Initiative steckt, welche Folgen sie hätte – und was für die SRG auf dem Spiel steht, zeigt unser Video-Explainer mit den wichtigsten Fakten.

Christian Thumshirn

09.02.2026, 10:32

09.02.2026, 10:33

Am 8. März entscheidest du an der Urne über die Zukunft der SRG. Es geht um weit mehr als eine einzelne Vorlage – es geht darum, welche Rolle der Service public künftig spielen soll und wie das Medienangebot in der Schweiz ausgestaltet wird.

Das musst du wissen

Der Videoexplainer zeigt dir kompakt und verständlich, worum es bei der Abstimmung geht, welche Argumente dafür und dagegen sprechen und welche Konsequenzen deine Stimme haben kann.

Mehr Videos aus dem Ressort

Tradition oder Tierquälerei? – Ein 500 Jahre alter Brauch zwingt Pferde durchs Feuer

Tradition oder Tierquälerei? – Ein 500 Jahre alter Brauch zwingt Pferde durchs Feuer

In Spanien reiten Bewohner ihre Pferde durch lodernde Feuer. Das Festival Las Luminarias gilt als gelebte Tradition – sorgt aber seit Jahren für Diskussionen. Wie beim Zürcher Sechseläuten steht auch hier der Umgang mit Pferden in der Kritik.

28.01.2026

Mehr zum Thema

Medien. Schweizer Veranstaltungsbranche lehnt Halbierungsinitiative ab

MedienSchweizer Veranstaltungsbranche lehnt Halbierungsinitiative ab

Erste SRG-Trendumfrage. Ein Patt und drei deutliche Mehrheiten beim Urnengang am 8. März

Erste SRG-TrendumfrageEin Patt und drei deutliche Mehrheiten beim Urnengang am 8. März

Stimmwahl. Für Bundesrat Rösti genügt kleine Senkung der Mediengebühren

StimmwahlFür Bundesrat Rösti genügt kleine Senkung der Mediengebühren

Meistgelesen

Überragender Franzoni erneut der Schnellste – Monney und Odermatt direkt dahinter
Deshalb liegt Lindsey Vonn auf der Intensivstation
Spital schickt Baby mit Schädelbruch wieder nach Hause
Vreni Schneider: «Sie sass da, wie ein Häufchen Elend – das tat mir so leid»
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»