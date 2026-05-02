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Verbotene Beziehung? Wirbel um Liebespaar am Bundesgericht – das musst du wissen

Oliver Kohlmaier

2.5.2026

Am Bundesgericht in Lausanne sollen zwei Richter*innen eine Liebesbeziehung geführt haben.
Am Bundesgericht in Lausanne sollen zwei Richter*innen eine Liebesbeziehung geführt haben.
Keystone (Symbolbild)

Eine Liebesbeziehung zwischen zwei Mitgliedern des Bundesgerichts sorgt für Aufregung. Worum geht es in dem Fall? Und welche Konsequenzen drohen nun? Die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Redaktion blue News

02.05.2026, 18:49

02.05.2026, 19:11

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Laut einem Medienbericht führen zwei Mitglieder des Bundesgerichts eine Liebesbeziehung.
  • Das Bundesgericht teilt mit, die Beziehung sei bereits beendet.
  • Fraglich ist, ob das Richter-Paar eine dauerhafte Lebensgemeinschaft führte. Die nämlich ist laut Gesetz nicht erlaubt.
  • Die Politik ist alarmiert. Bisher sind die Saktionsmöglichkeiten für Richter*innen am Bundesgericht jedoch begrenzt.
Mehr anzeigen

Haben zwei Mitglieder des Bundesgerichts eine dauerhafte Lebensgemeinschaft gebildet und damit gegen das Gesetz verstossen? Dies zumindest legt eine Recherche der «Weltwoche» nahe.

Die Vorwürfe sorgen nicht nur in Lausanne, sondern auch in Bundesbern für Wirbel. Denn die Sanktionsmöglichkeiten für Richter*innen am Bundesgericht sind praktisch nicht vorhanden. Das musst du zu dem Fall wissen:

Wie lauten die Vorwürfe?

Am Donnerstag berichtete die «Weltwoche» von einer  Liebesbeziehung zwischen zwei Mitgliedern des Bundesgerichts. Unter Berufung auf mehrere anonyme Quellen schreibt Alt-SVP-Nationalrat Christoph Mörgeli, das Paar würde morgens gleichzeitig am Gericht eintreffen und dieses auch zur immer gleichen Zeit wieder verlassen, zudem ihre Ferien übereinstimmend beziehen und Händchen haltend durch Lausanne spazieren.

«Bildbeweise» würden zudem darauf hindeuten, dass die Beiden «oft unter dem gleichen Dach an Donzallaz’ Wohnort im Unterwallis leben, dort übernachten und selbst familiär geprägte Feiertage wie Ostern zusammen verbringen.» Sie führten somit nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern eine Lebensgemeinschaft.

Das Paar hätte ausserdem versucht, die Beziehung zu verheimlichen, auch die Gerichtsleitung sei nicht informiert worden.

Warum ist die Beziehung problematisch?

Liebesbeziehungen zwischen Richter*innen am Bundesgericht sind nicht nur moralisch heikel, sondern unter Umständen auch rechtlich. Denn im Gesetz heisst es: «Dem Bundesgericht dürfen nicht gleichzeitig als Richter oder Richterinnen angehören: Ehegatten, eingetragene Partnerinnen oder Partner und Personen, die in dauernder Lebensgemeinschaft leben.»

Im vorliegenden Fall ist fraglich, ob es sich bei der Beziehung wirklich – wie von Mörgeli unterstellt – um eine «dauerhafte Lebensgemeinschaft» handelt.

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Können Urteile nun angefochten werden?

Weil die Urteile wegen der Beziehung aufgrund ihrer Lebensgemeinschaften nun anfechtbar seien, spricht Christoph Mörgeli gar von einer «Staatsaffäre».

Der St. Galler Rechtsprofessor Benjamin Schindler sieht dies anders. In der SRF-Tagesschau sagte er, die fehlerhafte Besetzung des Gerichts sei zwar grundsätzlich ein Revisionsgrund. Doch im vorliegenden Fall sehe er «keine Gefahr, dass die Urteile irgendwie verfälscht wurden», weil beide Richter nicht gleichzeitig an den gleichen Urteilen mitgewirkt hätten.

Für Kollege Lorenz Langer, Rechtsprofessor an der Uni Zürich, spielt dies jedoch keine Rolle. Das Bundesgericht entscheide zwar in Abteilungen, fälle aber auch in anderen Konstellationen als Gesamtgericht, in der Verwaltungskommission, im Präsidium, wichtige Entscheide».

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Was sagt das Bundesgericht?

Das Bundesgericht in Lausanne hat eine zumindest temporäre Liebesbeziehung zwischen zwei ihrer Mitglieder inzwischen eingeräumt. 

Dem «Tages-Anzeiger» teilte das Gericht mit, «erste Abklärungen» vorgenommen und die betroffenen Mitglieder befragt zu haben. Diese hätten demnach angegeben, zwischen ihnen habe «bis vor kurzem während einer gewissen Dauer eine Beziehung bestanden». Zudem hätten sich die beiden «nie mit dem gleichen Fall befasst».

Zur gleichzeitigen Tätigkeit in der Verwaltungskommission heisst es, das Paar habe die Beziehung erst nach Ende des Mandats begonnen und diese vor Erscheinen des Artikels wieder beendet.

Welche Konsequenzen drohen?

Die Eingriffsmöglichkeiten von Bundesrat und Parlament sind begrenzt – auch bei Gesetzesverstössen. Denn Bundesrichter*innen können erst zum Ende ihrer sechsjährigen Amtszeit sanktioniert werden. Dem Parlament bleibt lediglich die Nicht-Wiederwahl.

Das soll sich in Zukunft jedoch ändern. So verlangt die parlamentarische Initiative der Geschäftsprüfungskommission, eine Disziplinaraufsicht über die Richter*innen an eidgenössischen Gerichten einzuführen. In der Begründung heisst es, man habe in den letzten Jahren «wiederholt Verfehlungen einzelner Richterpersonen festgestellt». Die Vorfälle konnten demnach nicht «zufriedenstellend gelöst» werden. Als einzige Disziplinarmassnahme an erstinstanzlichen eidgenössischen Gerichten bleibe zwar die Amtsenthebung durch die Bundesversammlung. Am Bundesgericht fehle jedoch auch diese Möglichkeit.

Der Vorstoss hat gute Chancen: Die Rechtskommission des Ständerats hat bereits zugestimmt, nun muss die Schwesterkommission des Nationalrats entscheiden. 

Wie reagiert die Politik?

Zuständig für die Richterwahl ist im Parlament die Gerichtskommission. Im Bundeshaus sorgt die Mörgeli-Recherche daher für teils heftige Kritik.

Andrea Caroni, FDP-Ständerat und Vizepräsident der Kommission, spricht im «Tages-Anzeiger» von happigen Vorwürfen und fordert, den Fall abzuklären: «Es besteht der Verdacht, dass eine Amtspflichtverletzung vorliegt.»

Auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi fordert Konsequenzen. «Wenn Richter das Gesetz verletzen und sie ihr Fehlverhalten dann auch noch verheimlichen, müssen sie zurücktreten». Sein Parteikollege Pascal Schmid stimmt ein. In der Tagesschau sagte er: «Ich bin überzeugt davon, dass es hier eine Korrektur braucht. Es braucht Möglichkeiten, gegen fehlbare Richter vorzugehen».

Mitte-Nationalrätin Nicole Barandun spricht zwar von einem «unglücklichen Fall», sieht aber eher keinen Gesetzesverstoss. «Das Verhalten verletzt aufgrund der wenigen bekannten Fakten meiner Einschätzung nach die Bestimmungen im Bundesgerichtsgesetz eher nicht», sagte sie zu «20 Minuten».

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