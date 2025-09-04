Nach einem Vorfall im Gefängnis Sissach hagelt es Kritik. (Symbolbild) David Young/dpa

Tiefer Stundenlohn, fehlende Arbeit, leere Taschen – im Gefängnis Sissach führte das zu einem dreistündigen Aufstand. Für Kritiker ist der Strafvollzug in Baselbiet längst ein Rechtsbruch.

Sieben Häftlinge weigerten sich im Bezirksgefängnis Sissach BL, in ihre Zellen zurückzukehren. Der Grund: Wut über fehlende Arbeit und leere Taschen. Die Folge: ein beispielloser Polizeieinsatz mit Hund und Schlagstock – mitten im Herzen des Baselbiets.

«Sie prügelten mit Freude meine Mitinsassen zurück in die Zellen», berichtet ein Gefangener per Telefon dem «Beobachter». Der Vorfall vom 19. August dauerte laut Sicherheitsdirektion ganze drei Stunden – offiziell gab es keine Verletzten, keine unnötige Gewalt. Doch der Einsatz taucht in keiner einzigen Mitteilung des Kantons auf. Warum die Geheimniskrämerei?

Streit ums Kiosk-Geld – nur 1 Franken Stundenlohn

Was wie eine Szene aus einem Gefängnisdrama klingt, hat einen simplen Auslöser: Geld. Oder besser gesagt, dessen bittere Abwesenheit. Denn wer in Sissach keine Arbeit hat, bekommt gerade einmal 1 Franken pro Stunde. Und von dem geht laut Hausordnung auch noch die Hälfte direkt auf ein Sperrkonto. Bleiben 50 Rappen – kaum genug für ein Päckchen Zigaretten oder ein Deo am Kiosk.

Das bringt die Stimmung unter den Insassen zum Kochen. Zwei Drittel haben aktuell keine Arbeit. Und ohne Job, kein Geld – und damit auch kein Zugang zu den kleinen Annehmlichkeiten des Haftalltags.

Jurist schlägt Alarm: «Strafvollzug ist krass gesetzwidrig»

Der Basler Strafrechtler Andreas Noll erhebt gegenüber dem «Beobachter» schwere Vorwürfe: «Der Strafvollzug in Sissach ist in krasser Weise gesetzwidrig.» Er sieht in der fehlenden Beschäftigung einen klaren Verstoss gegen Artikel 75 des Strafgesetzbuchs, der Arbeit als Teil der Resozialisierung vorschreibt. Statt Wiedereingliederung erzeuge man Rückfalltäter, warnt der Jurist.

Sein Vorschlag: Der Kanton müsse die Gefängnisse Sissach und Liestal ganz für den Strafvollzug schliessen – oder endlich in moderne Haftbedingungen investieren. Doch bisher heisst es nur: Man wolle Zellen in anderen Kantonen mieten. Von echten Reformen keine Spur.

Feuer, Sachbeschädigung und Zwangsverlegung

Nach dem Polizeieinsatz war der Aufstand längst nicht vorbei: Drei Gefangene setzten WC-Papier in Brand, um den Feueralarm auszulösen. Die Feuerwehr rückte an, das Gebäude musste entlüftet werden. Andere demolierten ihre Zellen. Das Resultat: Vier Häftlinge wurden in andere Gefängnisse verlegt, vier weitere landeten in sogenannten Abstandszellen – karg ausgestattet, mit nichts als Matratze und WC.

Der Vorfall erinnert fatal an den Aufstand im Gefängnis Liestal im Oktober 2023. Auch damals verweigerten Häftlinge den Rückzug in ihre Zellen. Für Menschenrechtsorganisationen wie Humanrights ein «deutliches Alarmzeichen»: Hinter den Gefängnismauern gärt es gewaltig.

Die Baselbieter Sicherheitsdirektion bleibt dabei: Der Betrieb sei rechtskonform, bestätigt durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter nach einem Besuch 2019. Man räumt zwar Platzprobleme ein, betont jedoch: Das sei kein Baselbieter Spezifikum, sondern ein landesweites Phänomen.