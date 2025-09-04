  1. Privatkunden
Gefängnis verheimlicht Aufstand 50 Rappen für ein Leben hinter Gittern – Häftlinge in Sissach BL revoltieren

Samuel Walder

4.9.2025

Nach einem Vorfall im Gefängnis Sissach hagelt es Kritik. (Symbolbild)
Nach einem Vorfall im Gefängnis Sissach hagelt es Kritik. (Symbolbild)
David Young/dpa

Tiefer Stundenlohn, fehlende Arbeit, leere Taschen – im Gefängnis Sissach führte das zu einem dreistündigen Aufstand. Für Kritiker ist der Strafvollzug in Baselbiet längst ein Rechtsbruch.

Samuel Walder

04.09.2025, 12:33

04.09.2025, 13:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Bezirksgefängnis Sissach BL verweigerten sieben Insassen wegen fehlender Arbeit und zu wenig Geld den Zellenrückzug, was einen dreistündigen Polizeieinsatz mit Hunden und Schlagstöcken auslöste.
  • Juristen kritisieren den Vollzug als gesetzwidrig, da Arbeit als Teil der Resozialisierung vorgeschrieben sei; stattdessen drohten Rückfälle und Frustration.
  • Nach Brandstiftung und Zerstörungen wurden mehrere Häftlinge verlegt, während die Behörden von einem landesweiten Problem sprechen und Reformforderungen bislang unbeantwortet bleiben.
Mehr anzeigen

Sieben Häftlinge weigerten sich im Bezirksgefängnis Sissach BL, in ihre Zellen zurückzukehren. Der Grund: Wut über fehlende Arbeit und leere Taschen. Die Folge: ein beispielloser Polizeieinsatz mit Hund und Schlagstock – mitten im Herzen des Baselbiets.

«Sie prügelten mit Freude meine Mitinsassen zurück in die Zellen», berichtet ein Gefangener per Telefon dem «Beobachter». Der Vorfall vom 19. August dauerte laut Sicherheitsdirektion ganze drei Stunden – offiziell gab es keine Verletzten, keine unnötige Gewalt. Doch der Einsatz taucht in keiner einzigen Mitteilung des Kantons auf. Warum die Geheimniskrämerei?

Streit ums Kiosk-Geld – nur 1 Franken Stundenlohn

Was wie eine Szene aus einem Gefängnisdrama klingt, hat einen simplen Auslöser: Geld. Oder besser gesagt, dessen bittere Abwesenheit. Denn wer in Sissach keine Arbeit hat, bekommt gerade einmal 1 Franken pro Stunde. Und von dem geht laut Hausordnung auch noch die Hälfte direkt auf ein Sperrkonto. Bleiben 50 Rappen – kaum genug für ein Päckchen Zigaretten oder ein Deo am Kiosk.

Das bringt die Stimmung unter den Insassen zum Kochen. Zwei Drittel haben aktuell keine Arbeit. Und ohne Job, kein Geld – und damit auch kein Zugang zu den kleinen Annehmlichkeiten des Haftalltags.

Jurist schlägt Alarm: «Strafvollzug ist krass gesetzwidrig»

Der Basler Strafrechtler Andreas Noll erhebt gegenüber dem «Beobachter» schwere Vorwürfe: «Der Strafvollzug in Sissach ist in krasser Weise gesetzwidrig.» Er sieht in der fehlenden Beschäftigung einen klaren Verstoss gegen Artikel 75 des Strafgesetzbuchs, der Arbeit als Teil der Resozialisierung vorschreibt. Statt Wiedereingliederung erzeuge man Rückfalltäter, warnt der Jurist.

Sein Vorschlag: Der Kanton müsse die Gefängnisse Sissach und Liestal ganz für den Strafvollzug schliessen – oder endlich in moderne Haftbedingungen investieren. Doch bisher heisst es nur: Man wolle Zellen in anderen Kantonen mieten. Von echten Reformen keine Spur.

Feuer, Sachbeschädigung und Zwangsverlegung

Nach dem Polizeieinsatz war der Aufstand längst nicht vorbei: Drei Gefangene setzten WC-Papier in Brand, um den Feueralarm auszulösen. Die Feuerwehr rückte an, das Gebäude musste entlüftet werden. Andere demolierten ihre Zellen. Das Resultat: Vier Häftlinge wurden in andere Gefängnisse verlegt, vier weitere landeten in sogenannten Abstandszellen – karg ausgestattet, mit nichts als Matratze und WC.

Der Vorfall erinnert fatal an den Aufstand im Gefängnis Liestal im Oktober 2023. Auch damals verweigerten Häftlinge den Rückzug in ihre Zellen. Für Menschenrechtsorganisationen wie Humanrights ein «deutliches Alarmzeichen»: Hinter den Gefängnismauern gärt es gewaltig.

Die Baselbieter Sicherheitsdirektion bleibt dabei: Der Betrieb sei rechtskonform, bestätigt durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter nach einem Besuch 2019. Man räumt zwar Platzprobleme ein, betont jedoch: Das sei kein Baselbieter Spezifikum, sondern ein landesweites Phänomen.

Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025

Niederschlagsradar, Donnerstag, 4.9.2025

Diese Regionen sind von den Gewittern betroffen.

04.09.2025

Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen

Deutschland und Schweiz rücken nach Trump-Drohung enger zusammen

STORY: Freundlicher Empfang trotz Regenwetters am Dienstag für die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in Berlin. Deutschland und die Schweiz wollen künftig enger zusammenrücken. Hintergrund sind die von US-Präsident Donald Trump verhängten hohen Zollsätze gegen die Eidgenossenschaft. «Je enger unser Verhältnis miteinander ist, desto besser ist es für alle Beteiligten, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz nach einem Treffen mit Keller-Sutter. Eine EU-Mitgliedschaft stehe in der Schweiz zwar nicht an, sagte Merz: «Ich will allerdings hinzufügen Ich wünsche mir eine Zusammenarbeit mit der Schweiz, die so eng wie möglich zwischen der Europäischen Union und der Schweiz ausgestaltet wird.» Er hoffe, dass die «exorbitanten» US-Strafzölle für das Land noch abwendbar seien, sagte der Kanzler.  «Wir haben das in Deutschland, in Europa, mit der Europäischen Union einigermassen hinbekommen, wobei die Lage für uns auch nicht komfortabel ist. Und wir haben noch einige Bereiche wie Stahl und Aluminium, die noch nicht ausverhandelt sind, sogar 50 Prozent Zölle zurzeit bezahlen müssen. Also wir haben hier gleichlautende, gleichlaufende Interessen. Auch die Bundespräsidentin verwies darauf, dass die Schweiz nicht einmal der europäischen Zollunion angehöre, aber dennoch eine deutlich engere Zusammenarbeit mit Deutschland und der EU wolle. Ob es im Zollstreit Schützenhilfe aus Deutschland geben könne, fragt eine Reporterin. «Also, wir haben natürlich darüber gesprochen, aber letztlich muss die Schweiz dieses Problem selber lösen. Natürlich, wenn es Unterstützung von aussen geben kann, nehmen wir diese Unterstützung gerne wahr. Aber das Staatssekretariat für Wirtschaft, das SECO, ist an der Arbeit. Und Sie wissen, dass der Bundesrat eine neue Offerte unterbreitet hat. Und wir arbeiten daran."  Seit dem 7. August gilt für zahlreiche Schweizer Waren ein US-Importzoll von 39 Prozent – einer der höchsten Sätze, die Präsident Trump für Einfuhren aus einem bestimmten Land verhängt hat. Seither arbeiten Regierung und Behörden zusammen mit der Privatwirtschaft an neuen Zugeständnissen, mit denen die Administration des grössten Schweizer Exportmarkts zu einer Senkung des Tarifs bewegt werden soll.

02.09.2025

Neues Platzspitzwehr: «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

Neues Platzspitzwehr: «Können See besser steuern» – so rüstet sich Zürich gegen die Flut

2005 entging Zürich nur knapp einer Hochwasser-Katastrophe. Seitdem bauen Kanton und Stadt am Schutz mit hohen Investitionen. Zum Beispiel mit der Erneuerung des Platzspitzwehrs. Ein exklusiver Baustellenbesuch.

21.08.2025

