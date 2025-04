Sitzhase, Stehhase, Groteskhase? Wie der Osterhase zum Politikum wurde

Am 22. März postete ein Facebook-Nutzer : «Na endlich wird der blöde Osterhase abgeschafft und der politisch korrektere ‹Sitzhase› eingeführt...ALLAHU AKBAR!». In diesem Jahr waren terroristische Anschläge aktuell, bei dem Islamisten den Gottesruf «Allahu akbar» (Gott ist grösser) propagierten. Ostern war in diesem Jahr am 27. März.