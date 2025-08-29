  1. Privatkunden
Ermittlungen laufen Basler Wirtepaar soll Angestellte ausgebeutet haben

Sven Ziegler

29.8.2025

Die Angestellten sollen 15 Stunden pro Tag gearbeitet haben.
Die Angestellten sollen 15 Stunden pro Tag gearbeitet haben.
Unsplash

In einem asiatischen Restaurant in Basel sollen Angestellte unter prekären Bedingungen geschuftet haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Menschenhandels – doch die Beschuldigten sind wieder auf freiem Fuss.

Redaktion blue News

29.08.2025, 18:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Wirtepaar soll Angestellte in Basel für Hungerlöhne und unter Überwachung arbeiten lassen.
  • Die Opfer wurden in ein Schutzhaus gebracht, die Ermittlungen wegen Menschenhandels laufen.
  • Das Gericht zweifelt am Tatvorwurf und liess die Beschuldigten aus der Haft frei.
Mehr anzeigen

In Basel sorgt ein mutmasslicher Fall von Menschenhandel in der Gastronomie für Aufsehen. Wie die Basler Zeitung berichtet, steht ein Wirtepaar im Verdacht, Angestellte in ihrem Restaurant massiv ausgebeutet zu haben.

Ein Arbeiter schilderte, er habe für rund 1000 Franken im Monat täglich bis zu 15 Stunden gearbeitet – an Wochenenden noch mehr. Untergebracht war er in einer vom Arbeitgeber gestellten, videoüberwachten Unterkunft. Auch im Restaurant selbst seien Kameras installiert gewesen. Zudem hätten die Wirte die Reisepässe ihrer Angestellten einbehalten.

Die Basler Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Menschenhandels. «Es sind Einzelfälle, aber es gibt sie», sagt eine Juristin der Fachstelle Gewaltschutz und Opferhilfe gegenüber der Basler Zeitung. Opfer seien bei Polizeieinsätzen oft in schlechtem gesundheitlichem Zustand – sowohl physisch als auch psychisch.

Aus U-Haft wieder entlassen

Das beschuldigte Ehepaar bestreitet die Vorwürfe. Sie argumentieren, sie hätten lediglich Zeit gebraucht, um das Restaurant nach Schweizer Standards aufzubauen. Weil die beiden in Basel wohnen, Eigentum besitzen und zwei Kinder haben, sah das Appellationsgericht keine Fluchtgefahr und entliess sie nach knapp drei Monaten Untersuchungshaft wieder.

Besonders problematisch sei, dass sich Täter im Verfahren oft selbst als Opfer darstellten, erklärt eine zuständige Staatsanwältin: «Jeder von mir angeklagte Menschenhändler erklärte vor Gericht, er habe den Opfern nur Gutes getan.»

Für die Betroffenen entpuppen sich die Versprechen jedoch als Albtraum. Laut Gericht gibt es zwar klare Hinweise auf Missstände – darunter schlechte Arbeitsbedingungen, Überwachung und die Abnahme der Pässe. Ob der Vorwurf des Menschenhandels rechtlich standhält, bleibt aber umstritten.

Das Strafverfahren gegen das Ehepaar ist noch nicht abgeschlossen. Wann es zu einer Anklage kommt, ist offen.

