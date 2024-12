Swiss-Crew filmt Passagiere beim Oralsex

Der Vorfall ereignete sich auf einem Flug von Bangkok nach Zürich. (Symbolbild) sda

Ein Video, das Passagiere in einer intimen Situation zeigt, sorgt bei Swiss für Aufregung. Die Airline prüft nun mögliche Konsequenzen für die beteiligte Crew.

Ein Vorfall an Bord eines Swiss-Fluges von Bangkok nach Zürich sorgt für Aufsehen. Ein Crewmitglied filmte Passagiere, die sich in der Flugzeugküche in einer intimen Situation befanden. Diese Aufnahme, die über einen Monitor im Cockpit gemacht wurde, verbreitete sich schnell in internen Kreisen und auf sozialen Medien.

Die Airline betont gegenüber «20 Minuten» dass das Filmen von Personen ohne deren Zustimmung gegen ihre Richtlinien und Datenschutzbestimmungen verstösst. Mediensprecherin Meike Fuhlrott erklärte, dass die Sicherheit und das Vertrauen der Passagiere für Swiss höchste Priorität haben.

Die Swiss hätte erwartet, dass die Besatzung in einer solchen Situation eingreift, anstatt sie zu filmen. Eine interne Untersuchung wurde eingeleitet, um die Verantwortlichen zu identifizieren und mögliche Disziplinarmassnahmen zu prüfen.

Kameras zeichnen eigentlich nichts auf

Die Kameras an Bord der Swiss-Flugzeuge dienen der Zutrittskontrolle zum Cockpit und sollen die Sicherheit gewährleisten. Diese Vorschrift besteht seit den Anschlägen vom 11. September 2001.

Die Kameras zeichnen keine Aufnahmen auf, und Filmaufnahmen des Monitors sind nur in Ausnahmefällen zulässig. Swiss untersucht nun, wie es zu den Aufnahmen kommen konnte und warum die definierten Prozesse nicht eingehalten wurden.

Im Swiss-Intranet wurde eine Mitteilung veröffentlicht, um die Mitarbeitenden zu sensibilisieren und vor der Weiterverbreitung des Videos zu warnen. Die Airline prüft, ob Anpassungen in Trainings und Weisungen notwendig sind, um die hohen Sicherheitsstandards zu gewährleisten.

Die Untersuchung soll klären, wie der Vorfall geschehen konnte und welche Massnahmen ergriffen werden müssen, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern.

