Nach Annäherung mit Kind Skifahrer (68) stirbt nach Sturz in Samnaun GR

Sven Ziegler

7.1.2026

Auf dieser blauen Piste kam es am Dienstag zum Unfall.
Auf dieser blauen Piste kam es am Dienstag zum Unfall.
Kapo GR

Im Skigebiet Samnaun/Ischgl ist am Dienstag ein 68-jähriger Skifahrer tödlich verunglückt. Der Mann stürzte nach einer Annäherung mit einem Kind auf der Piste. Die Kantonspolizei Graubünden bittet Zeugen um Hinweise.

Redaktion blue News

07.01.2026, 09:42

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein 68-jähriger Skifahrer ist nach einem Sturz auf einer Piste in Samnaun tödlich verletzt worden.
  • Vorausgegangen war laut Polizei eine Annäherung mit einem Kind, das ebenfalls auf der Piste unterwegs war.
  • Die Kantonspolizei Graubünden sucht Zeugen, insbesondere die Begleitperson des Kindes.
Mehr anzeigen

Im Skigebiet Samnaun/Ischgl ist es am Dienstagvormittag zu einem tödlichen Skiunfall gekommen. Ein 68-jähriger deutscher Staatsangehöriger erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb.

Nach Angaben der Kantonspolizei Graubünden befuhr der Mann gegen 10.30 Uhr die blaue Piste Nr. 69 vom Alptrider Sattel in Richtung Alp Trida. Zur gleichen Zeit fuhr ein Kind in Begleitung eines erwachsenen Mannes ebenfalls talwärts. Gemäss den bisherigen Ermittlungen kam es zu einer Annäherung zwischen dem Kind und dem Skifahrer. In der Folge stürzte der 68-Jährige und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu.

Drittpersonen, darunter eine Ärztin sowie zwei Ärzte, leisteten umgehend Erste Hilfe und begannen mit Reanimationsmassnahmen. Diese wurden durch ein Team mit Notarzt des alarmierten österreichischen Rettungshelikopters fortgesetzt. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb der Mann noch vor Ort.

Die Alpinpolizei der Kantonspolizei Graubünden hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Das Kind sowie die erwachsene Begleitperson entfernten sich nach einiger Zeit von der Unfallstelle. Die Polizei bittet die Begleitperson sowie weitere Personen, die Angaben zum Unfall machen können, sich beim Polizeistützpunkt Engiadina Bassa in Samnaun zu melden (Telefon +41 81 257 63 70).

