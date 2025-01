In Saas-Fee VS ist ein Skifahrer tödlich verunglückt. Archivbild: Keystone

Am Mittwoch ist ein bewusstloser Skifahrer in Saas-Fee VS aufgefunden worden. Der 77-Jährige ist gestern im Spital verstorben.

Gegen 12 Uhr haben Drittpersonen in Saas-Fee VS auf der Skipiste «Ritzi», unterhalb der Bahnstation Morenia, einen reglosen Skifahrer am Boden aufgefunden. Sie alarmierten umgehend die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Wallis in einer Mitteilung schreibt.

Demnach haben sich die Pistenrettung, die Kantonale Walliser Rettungsorganisation sowie ein Helikopter der Air Zermatt umgehend zum Einsatzort begeben.

Nach der Erstversorgung sei der 77-jährige Schweizer ins Spital nach Sitten geflogen worden, wo er gestern Abend verstarb. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Die Kantonspolizei bittet Personen, die Angaben zu diesem Ereignis machen können, sich zu melden.