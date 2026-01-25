  1. Privatkunden
Tragödie in Melchsee-Frutt Snowboarder trifft Skifahrer am Kopf – dieser stirbt auf der Piste

SDA

25.1.2026 - 13:43

Im Skigebiet Melchsee-Frutt stirbt ein Skifahrer, nachdem ein Snowboarder mit ihm kollidiert ist (Archivbild).
Im Skigebiet Melchsee-Frutt stirbt ein Skifahrer, nachdem ein Snowboarder mit ihm kollidiert ist (Archivbild).
KEYSTONE

Im Skigebiet Melchsee-Frutt (OW) ist am Samstagmorgen ein Snowboarder heftig gegen einen Skifahrer geprallt. Dieser starb noch an der Unfallstelle. Der Skifahrer war mit seiner sechsjährigen Tochter auf der Piste.

,

Keystone-SDA, Stefan Michel

25.01.2026, 13:43

25.01.2026, 14:16

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Skigebiet Melchsee-Frutt OW ist ein 41-jähriger Skifahrer an seinen Verletzungen gestorben, nachdem ein Snowboarder laut einem Medienbericht gegen ihn gesprungen ist.
  • Auch die sechsjährige Tochter des Skifahrers und ebenso der Snowboarder verletzten sich beim Zusammenprall.
  • Die Tragödie ist der dritte schwere Unfall in Melchsee-Frutt binnen eines Monats. Am 21. Dezember starb ein 17-jähriger Skifahrer nach einem Sturz.
Mehr anzeigen

Kuppen gehören zu den gefährlichsten Stellen auf Skipisten, weil weder die Wintersportler*innen oberhalb, noch jene unterhalb  sehen, was auf der anderen Seite passiert. Dies führte am Samstagmorgen im Skigebiet Melchsee-Frutt zu einer Tragödie.  

EIn 29-jähriger Snowboarder sprang von einer Kuppe ab und traf einen dahinter gleitenden Skifahrer am Kopf. Auch dessen sechsjährige Tochter verletzte der Snowboarder, ebenso wie sich selber, wie «Zentralplus» schreibt. Die Kantonspolizei Obwalden berichtet in ihrer Medienmitteilung ledliglich, der Snowboarder sei über die Kuppe gefahren.

Der 41-jährige Vater ist noch an der Unfallstelle seinen schweren Kopfverletzungen erlegen. Die Reanimationsversuche der Ersthelfer haben den Mann nicht gerettet. Die Rega hat den Snowboarder und das Kind in umliegende Spitäler geflogen. Beide sind leicht verletzt.

Dritter schwerer Unfall innert Monatsfrist

Die Kantonspolizei untersucht den Unfallhergang, die Staatsanwaltschaft hat ein Strafverfahren eröffnet.

Zentralplus erinnert daran, dass bereits am 21. Dezember in Melchsee-Frutt ein 17-Jähriger Skifahrer bei einem Sturz tödlich verunglückt ist. Zudem ist am 31. Dezember ein 53-Jähriger 8 Meter tief vom Sessellift gefallen. Er hat sich dabei schwer verletzt.

