Am Mont Dolent ist ein Skitourengänger abgestürzt. Polizei Wallis

Am Mittwoch ist ein Skitourengänger am Mont Dolent in Orsières VS in die Tiefe gestürzt. Er zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Gegen 11.30 Uhr befanden sich zwei Skitourengänger beim Aufstieg zum Mont Dolent. Kurz vor dem Gipfel, auf einer Höhe von zirka 3'800 Metern, stürzte einer der beiden Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die alarmierten Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation, welche mit zwei Helikoptern der Air-Glaciers im Einsatz standen, konnten nur noch den Tod des Alpinisten feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 53-jährigen Schweizer.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.