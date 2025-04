An dieser Stelle kurz vor dem Gipfel stürzte der Mann in den Tod. Kapo VS

Ein Skitourengänger stürzte am Montag an der Dufourspitze in den Tod. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.

Am 28. April bestiegen zwei Skitourengänger die Dufourspitze. Dabei stürzte einer von ihnen und zog sich tödliche Verletzungen zu.

Gegen 6 Uhr verliessen zwei Skitourengänger die Monte Rosa Hütte bei Zermatt mit dem Ziel, die Dufourspitze zu besteigen. Etwa 80 Meter vor dem Gipfel, auf einer Höhe von zirka 4’605 Metern, stürzte einer der Alpinisten aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.

Die aufgebotenen Rettungskräfte der Kantonalen Walliser Rettungsorganisation und der Air Zermatt konnten nur noch den Tod des Skitourengängers feststellen.

Beim Opfer handelt es sich um einen 53-jährigen französischen Staatsangehörigen.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.