Mann kauft Luxusauto über zwei Ecken – jetzt streiten die Mittelsmänner

Ein exklusiver Luxussportwagen hat in Zug gewaltigen Zoff entfacht. Es kam zu einem kuriosen Rechtsstreit, bei dem sich selbst die Gerichte uneinig sind.

Ein Luxussportwagen, der perfekt den Vorstellungen der Kunden entspricht – davon träumen viele. Doch selbst wer das nötige Geld tatsächlich zur Verfügung hat, kommt oft nicht einfach so an ein solches Gefährt heran. Denn: Viele Hersteller derartiger Autos verkaufen nur an auserwählte Kunden – und da gehörte ein Mann, der knapp eine halbe Million Franken für seinen Traum hinblätterte, eigentlich nicht dazu.

So produziert ein Hersteller von Luxuskarossen, der in den Gerichtsurteilen nicht genauer benannt wird, maximal 10'000 Fahrzeuge weltweit im Jahr. Einige davon werden nur an einen Kreis von Auserwählten verkauft, die bereits ein Auto der Marke besitzen. Da das auf einen Mann, der sich den teuren Spass unbedingt leisten wollte, allerdings nicht zutraf, überlegte er sich einen anderen Weg – und entfachte so einen skurrilen Rechtsstreit, der in Zug begann und bis vor das Bundesgericht ging.

Hersteller weigert sich plötzlich, den Luxuswagen zu liefern

Die Ereignisse überschlagen sich: Da der Mann sich den exklusiven Sportwagen nicht direkt vom Hersteller beschaffen konnte, beauftragte er Herr B.* um das Gefährt zu besorgen. Herr B. wandte sich aber wiederum an eine weitere Person, um den Kontakt zu einem Zuger Autohändler aufzunehmen, der schliesslich die Möglichkeit hatte, an das Auto heranzukommen. Warum es so kompliziert sein musste, geht aus den Gerichtsurteilen nicht hervor.

Anfang 2019 schloss der Autohersteller mit dem beauftragten Herr B. jedenfalls einen Kaufvertrag für den vom Mann gewünschten Wagen ab. Der Preis: 430'000 Franken. Im Vertrag zwischen dem Händler und Herr B. wurde ausserdem eine Verschwiegenheitsklausel vereinbart, dass keiner der beiden von dem Deal erzählen durfte.

Als das gewünschte Auto vom Hersteller produziert wurde, weigerte sich dieser jedoch plötzlich, den Wagen an den Zuger Händler auszuliefern. Denn wie aus den Gerichtsurteilen hervorgeht, hatte der ursprüngliche Auftraggeber, also der Mann, der die Luxuskarosse letztendlich haben wollte, den Hersteller in der Zwischenzeit darüber in Kenntnis gesetzt, dass er das Auto über einen anderen Weg bekommen könnte.

So erfuhr der Hersteller von dem dubiosen Geschäft und wollte das Auto nicht mehr an den Zuger Händler ausliefern. Stattdessen erhielt der Mann, obwohl er nicht zu dem Kreis von Auserwählten gehörte, den Sportwagen schlussendlich auf direktem Wege vom Hersteller. Happy end? Nicht ganz.

Bundesgericht gibt beauftragten Herren eine Mitschuld

Zwar bekam der Mann am Ende tatsächlich seinen Luxuswagen und dürfte ziemlich zufrieden sein, doch gilt das nicht für den Zuger Autohändler und den beauftragten Herr B. Diese stritten sich über Schlichtungsbehörden und dem Kantonsgericht bis hin zum Bundesgericht.

Dabei ging es darum, wer die Geheimhaltungsklausel im Vertrag verletzt hatte, sowie um Geldzurückzahlungen. Denn immerhin hatte Herr B. den Zuger Autohändler schon bezahlt und verlangte knapp 89'000 Franken zurück. Der Händler wollte wiederum 300'000 Franken von Herrn B., da dieser den geheimen Vertrag ausgeplaudert haben soll.

Der Zuger Händler argumentierte vor Gericht, dass Herr B. seinen Auftraggeber über den Vertrag informiert hatte. Der verteidigte sich, dass das Auto ja nicht geliefert worden war, er somit vom Vertrag zurückgetreten sei und es deshalb legitim gewesen wäre, sich mit seinem Auftraggeber auszutauschen.

Gerichte in der Bredouille

Die Schlichtungsbehörde kam zu keinem Ergebnis, das Kantonsgericht urteilte zugunsten von Herrn B., dass der Zuger Händler ihm das Geld hätte zurückzahlen müssen. Zudem wurde ihm Rechtsöffnung im Umfang von 79’000 Franken gewährt.

Das Obergericht sah das wieder etwas anders und gab Herr B. eine Mitschuld, weshalb er nur noch 30'000 Franken verlangen könnte. Dagegen ging dieser vor dem Bundesgericht vor.

Wie es in dem kürzlich publizierten Urteil nun heisst, sieht die oberste Instanz den beauftragten Herr B. aber ebenfalls teilweise in der Verantwortung. Er hätte zumindest seinem Auftraggeber die Geheimhaltungspflicht überbinden müssen. Somit bleibt es dabei: Der Zuger Händler muss 30’000 Franken zurückzahlen. Am Ende ist es ein Verlustgeschäft für beide Seiten – nur der Auftraggeber hat seine Luxuskarosse und seinen Willen.

*Name aus Verständnisgründen erfunden.