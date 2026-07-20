Aussergewöhnlicher Zwischenfall am Flughafen Zürich: Eine Skymetro blieb am Montagmorgen wegen einer technischen Störung im Tunnel stehen. Rund 50 Passagiere mussten den Zug verlassen und wurden von der Feuerwehr evakuiert.

Die Skymetro verbindet das Terminal E mit dem Rest des Flughafens.

Panne am Flughafen Zürich Skymetro bleibt im Tunnel stecken – Passagiere müssen zu Fuss weiter

Darum geht’s Die Skymetro am Flughafen Zürich blieb am Montagmorgen wegen einer technischen Störung im Tunnel stehen.

Rund 50 Passagiere mussten den Zug verlassen und zu Fuss durch den Tunnel gehen.

Die Feuerwehr half bei der Evakuierung. Verletzt wurde niemand. Zusammenfassung erstellt mit

Am Flughafen Zürich ist es am Montagmorgen zu einer Störung der Skymetro gekommen. Der vollautomatische Zug blieb gegen 8 Uhr auf der Strecke zwischen dem Airside Center und dem Terminal E im Tunnel stehen.

Rund 50 Fluggäste befanden sich zu diesem Zeitpunkt in der Skymetro. Wie das Onlineportal 20 Minuten berichtet, wurde die Feuerwehr aufgeboten, um die Passagiere aus dem Zug zu begleiten.

Passagiere mussten durch den Tunnel laufen

Vor dem Stillstand sei ein Knall zu hören gewesen, berichtete ein Leser gegenüber dem Portal weiter. Anschliessend mussten die Reisenden den Zug verlassen und den restlichen Weg zu Fuss zurücklegen.

Glück im Unglück: Die Skymetro blieb lediglich rund 200 Meter vor der Station stehen.

Klare Abläufe für Notfälle

Der Flughafen Zürich verfügt für solche Situationen über festgelegte Notfallprozesse. Diese reichen von Durchsagen über die Evakuierung bis zum Einsatz von Bussen, welche die Passagiere zwischen dem Airside Center und dem Terminal E transportieren.

Die Skymetro verbindet seit 2003 den Flughafenkopf mit dem Terminal E. Die rund 1,1 Kilometer lange Luftkissenbahn fährt vollautomatisch und wird von Seilen gezogen. Ihre Strecke verläuft unter der Piste 10/28 hindurch.